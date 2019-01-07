Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı (Aktüel)

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. "MECLİSİN ÖNEMLİ KONUSU İMAR PLAN TADİLATI OLMAYACAK" Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Ben eğer belediye başkanı olursam, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olmayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75'i bunlar. Burada açıklıyorum imar fonksiyon değişikleri olmayacak. Bütün yanlışlar burada" dedi. "BEN GERÇEKÇİ BİR İNSANIM" Yıldırım İstanbul'un trafik sorunu ile ilgili olarak," İstanbul'da birisi dese ki; 'ben İstanbul trafiğini ulaşım sorununu yüzde yüz çözeceğim' İnanmayın. Böyle bir şey yok. Ben gerçekçi bir insanım. Ben neyi vaad ediyorum. İstanbul'daki trafik sorununu sürdürülebilir çekilebilir veya katlanılabilir düzeye getireceğim. Bir başka değişle trafik akışı devam edecek. Sürekli 80 km olmayacak ama 25 km de olsa sürekli akacak. Durmayacak. Durma zamanını azaltacağız. Şu anda durma zamanı gün boyunca 45 dakika. Bunu 30'un altına ite kalka indireceğiz" ifadelerini kullandı. "İSTANBUL AİDİYETİNİ GÜÇLENDİRECEĞİM" 'İstanbul için ilk ne yapacaksınız?" sorusuna da Yıldırım, "Bir kere belediye başkanı olursam yapacağım en önemli iş; İstanbul aidiyetini güçlendireceğim. Yani İstanbul'da yaşayanların İstanbul aidiyetini taşıması lazım. Mesela bunu İzmir yapıyor. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Ama bir buçuk sene sonra 'ben İzmirliyim' diyor. İstanbul'dakiler Zonguldaklıyım diyor, Kastamonuluyum, Suriyeliyim diyor. Tabii ki farlklı farklı yerlerden olacağız. Ona bir itirazım yok. İstanbul bizim evimiz, bizim geleceğimiz. İki; İstanbul ekonomisine kafa yoracağız. İstanbul'da istihdam imkanlarının arttırılması. İstanbul'da turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi. Sezonun uzatılması. İstanbul imar meselelerinin karmaşadan kaostan kurtarılması. İstanbul'un dünya şehirleri arasındaki yerinin daha yukarılara taşınması" şeklinde cevap verdi. "UBER, TEKNOLOJİNİN BİZE GETİRDİĞİ BİR KONFOR" Yıldırım, Uber ile ilgili soruyu da cevap verdi. "80'li yıllarda iki taksim vardı" diyen Yıldırım, "Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. UBER , teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu "KAYBETMEK İÇİN KİMSE YOLA ÇIKMAZ. KAZANACAĞIM" Yıldırım, bir soru üzerine "Kaybetmek için kimse yola çıkmaz. Kazanacağım" dedi. Binali Yıldırım , "Kamuoyu araştırmaları mutlaka yapılıyor. 15'inci seçimime giriyorum hiçbir zaman kamuoyu araştırmalarına göre kampanya yapmadım. Bu dönemde de yapmayı düşünmüyorum. 31 Mart akşamı sandıktan çıkan, en doğru anket olacaktır. Onu bekleyip göreceğiz. 'Yüzde şu kadar alacağım' demeyi oy verecek insanların iradesine saygısızlık olarak görürüm" dedi. “İSTANBULLULAR ŞUNU BİLMELİ: SURİYELİLER KALICI DEĞİLDİR Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler hakkında sorulan soru üzerine ise, "Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeli var. Amacımız orayı işgal değil. Huzur getirmek. Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. 295 bin Suriyeli döndü. İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler kalıcı değildir. Buradayken de yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız." yanıtını verdi. “RAYLI SİSTEMDE GEÇ KALMIŞIZ” İstanbul’da devam eden 13 raylı sistem projesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bunlar önümüzdeki 5 yıl içinde bitecek ve İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 450 km olacak. 450 km'nin üstüne çıkması demek, Paris’ten de, Londra’dan da, daha fazla raylı sisteme sahip olması demek. Bugün yüzde 19 olan raylı sistemin toplu ulaşımındaki payı yüzde 49’a çıkacak. Önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda toplu ulaşımın hayata geçirildiği İstanbul’u göreceğiz. Raylı sistemde geç kalmışız. İngilizlerle birlikte başlamışız 1870’de başlamışız. Biz Beyoğlu Tünel hattını yapmışız ve durmuşuz. Onlar yıl 2000’e gelince 400 km raylı sistem yapmışlar. Biz ne zaman başladık 1980’li yıllarda.” şeklinde konuştu. “İSTANBUL ANKARA’DAN YÖNETİLEMEZ, ANKARASIZ DA YÖNETİLEMEZ” Yıldırım, “İmamloğlu’nun İstanbul, Ankara’dan yönetilmez sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, “Sayın İmamoğlu o gün o sözünün yanında bir şey daha dedi. ‘Liderimiz Kılıçdaroğlu talimat verdi. Asgari ücreti 2 bin 200 yapın dedi’ Şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. İstanbul Ankara’dan yönetilmez, İstanbul Ankara’sız da yönetilemez.” dedi. TBMM BAŞKANLIĞI’NDAN İSTİFA ETME KONUSUNDAKİ KARARLIĞIMDA DEĞİŞİKLİK YOK” Yıldırım, ‘istifa edecek misiniz sorusuna’ ise, "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. Hukuk devletinde hukuk konuşulur. TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmeme konusundaki kararlılığımda değişiklik yok. Şayet milletvekili seçimlerinde tekrar istifa etmeye gerek yoksa bu sırada kampanyalarını yapabiliyorsa belediye seçimlerine giderken de aynısını yapmayı yadırgamak ne hukuki ne de adil bir değerlendirmedir.” ifadelerini kullandı Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nın taşınması ile ilgili bir soruya, "Bu konuyla doğrudan ilgilenmiyoruz. Yalnız bildiğim kadarıyla biraz ertelediler. Mart sonu diye. Tam kapasite tabii Mart sonunda taşınma olacak. Seneye yayılacakmış." diye cevap verdi.

