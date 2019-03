Binali Yıldırım: ”Gebze-Halkalı arasındaki banliyö hattını 12’sinde açmış olacağız”

“İstanbul’un iki tane büyük fuarı olacak"

Fuarcılığın ülke açısından önemine vurgu yapan Yıldırım, ”İstanbul’un iki tane büyük fuarı olacak. Her ilçede her semt bir fuar olmaz. Fuarcılıkta marka olmak için bunu birleştirmek lazım. Fuarcılıkta rekabet olmaz. Biri Bakırköy’de olacak, diğeri de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanına olacak. Birisi Anadolu tarafına, biri de Avrupa tarafına hitap edecek. Yılda Avrupa’ya fuar için gelen ziyaretçi sayısı 50 milyon. Biz bunun yüzde 10’una talibiz. 5 milyon fuar ziyaretçisinin İstanbul’a bırakacağı para birkaç günde 7.5 milyar dolardır. Bunu kim alacak? Lokantalar, otelciler, hizmet sektörü, ulaşım, esnaf, aklınıza ne gelirse. Para harcayacak olanlar bütün İstanbul’un her tarafında bu parayı harcayacaklar. Bir de bunun gözükmeyen gelirleri var. Onlar da yapılacak iş bağlantıları. İş bağlantılarıyla da hem ihracatımız artacak hem de İstanbul’un Türkiye’nin ekonomisi içerisindeki payı da artmaya devam edecektir. Kent ekonomisine böylece 9.5 milyar dolarlık bir katkı sağlanacak” dedi.