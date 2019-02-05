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Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö hattının açılış tarihini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 22:53 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö hattının 10 Mart'tan itibaren açılacağını açıkladı. Yıldırım, "Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek." dedi.

Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö hattının açılış tarihini açıkladı

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