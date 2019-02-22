Binali Yıldırım: Gençlere 'Fikir sizden, sermaye bizden' projemiz olacak

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Gençlere 'Fikir sizden, sermaye bizden' diye bir projemiz olacak. Büyükşehir'de inşallah gençler için ayrı bir daire kurulacak" dedi.

Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli’de sürdürüyor. Yıldırım, sabah Sultanbeyli’de bir düğün salonunda kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım burada bir konuşma yaparak, adaylığının açıklandığı gün az konuşacağını söylediğini belirterek, "Şimdi dinleme zamanı" dedi. Yıldırım, "Siyasete girdiğim günden beri tek derdim oldu. İnsanımızın yüzünde tebessüm eksik olmasın. Bu anlayışla çalıştım. 15-16 yıl boyunca bu anlayıştan uzaklaşmadım. Kısacası insanımızı yüceltelim, böylece devlet yücelsin” şeklinde konuştu.

Yıldırım’ın konuşması sırasında küçük bir kız sahneye çıkarak not iletti. Yıldırım bunun üzerine "Eskiden şarkıcılara böyle not uzatılıyordu" dedi. Bunun üzerine salonda keyifli anlar yaşandı.

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