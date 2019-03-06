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Binali Yıldırım, gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - ''Cumhurbaşkanımız gençlere çok güveniyor. Onun için seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. Şimdi 18 yaşında herkes hem aday olabiliyor, seçebiliyor, seçilebiliyor. Bu da gençlere ne kadar güvendiğimizi gösteriyor''

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ''Cumhurbaşkanımız gençlere çok güveniyor. Onun için seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. Şimdi 18 yaşında herkes hem aday olabiliyor, seçebiliyor, seçilebiliyor. Bu da gençlere ne kadar güvendiğimizi gösteriyor.'' dedi.

Yıldırım, AK Parti Tuzla Gençlik Kolları tarafından Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde düzenlenen ''Gençler soruyor? Başkan cevaplıyor'' etkinliğine katıldı.

AK Parti Tuzla Gençlik Kolları Başkanı Hakan Yıldızcı'nın moderatörlüğündeki etkinlikte Yıldırım, kendisine zaman ayıran gençlere teşekkür etti.

"Gençler sayesinde meşhur oldum" diyerek espri yapan Yıldırım, "Bir programda, 'Onu da yaptık' diye bir şey söyledik, capslerinizle onu Türkiye'ye duyurdunuz, herkes onu konuşuyor. İyi ki varsınız gençler.'' ifadelerini kullandı.

Yıldırım, gittiği her ilçede günün sonunda gençlerle ve kadınlarla bir araya geldiğini anlatarak, ''Dertleşiyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, daha çok dinliyoruz. Şimdi sıra sizde, siz soracaksınız, siz konuşacaksınız, biz de cevap vereceğiz.'' dedi.

- ''Genç, dinamik, üretken bir gençliğimiz var''

Yeşilay Haftası'na değinen Yıldırım, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede çok güzel işler yaptığını vurguladı. Binali Yıldırım, ''İstanbul'da da bağımlılık ihmal edilemeyecek bir mesele. Bağımlılıkla mücadelede en büyük desteği sizlerden, gençlerden bekliyorum.'' diye konuştu.

Yıldırım, gençlerin "dijital yerli", kendisinin de "dijital göçmen" olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Siz bilgisayarla doğdunuz. Bilgisayar bilgi toplumunun bir üyesisiniz. Bilgisayar okur-yazarlığı sizde var. Biz daha sonradan öğrendik. Biz çok şanslıyız ülke olarak. Çünkü genç, dinamik, üretken bir gençliğimiz var. Sadece İstanbul'da üniversite okuyan gençlerin sayısı 1 milyona yakın. 25 altı yaş grubunda 4,5 milyon İstanbullu var. Bu büyük servet. Cumhurbaşkanımız gençlere çok güveniyor. Onun için seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. Şimdi 18 yaşında herkes hem aday olabiliyor, seçebiliyor, seçilebiliyor. Bu da gençlere ne kadar güvendiğimizi gösteriyor.''

Binali Yıldırım, bir öğrencinin ulaşım giderleriyle ilgili sorusu üzerine, ''Öğrencilerin ulaşım giderlerini azaltmak için çok güzel projelerimiz var. Bir taşla iki kuş vuracağız. İstanbul'daki bütün evlere, bütün mahallere sıfır atık projesi kapsamında altyapı kuracağız. Böylece atıkları ayıracaklar, o atıklardan gelir elde edeceğiz. O parayı da öğrencilerin bilet paralarından düşeceğiz. Daha ucuza seyahat edeceksiniz.'' dedi.

Yıldırım, bilişim, ulaşım ve teknoloji alanıyla ilgili soruya da ''Bizim işimiz ulaşım ve iletişim. İstanbul'u akıllı ulaşım şehri yapacağız. İstanbul'da bir günde 30 milyon veri toplanıyor. Bu verileri işlemek için gençlere ihtiyacımız var. Veri bizden, yazılım sizden. Akıllı Şehir İstanbul, hepimize.'' yanıtını verdi.

Bir öğrencinin "Hayatınızda hiç karamsarlık yaşadığınız, yorulduğunuz anlar oldu mu? Motivasyonunuzu nasıl yüksek tutmayı başarıyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

''Karamsarlık hiç benim özelliğim değil. En zor gece 15 Temmuz gecesiydi. O gece bile bu büyük millete, büyük lidere o kadar güvendim o kadar inandım ki o gece bunların başaramayacağını ve bu milletin bu darbeyi yerle bir edeceğine yürekten inandım ve o şekilde başardım.''

Program sonunda Yıldırım, gençlerle fotoğraf çektirdi.

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