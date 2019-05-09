BİNALİ YILDIRIM: GERÇEKTE MAĞDUR OLAN BENİM

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK /İstanbul DHA

Binali Yıldırım, PESİAD'IN düzenlendiği iftar programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, Pendik Sanayi ve İş Adamları Derneği(PESİAD)'ın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar öncesi konuşan Yıldırım, "Bir seçim geride bıraktık. 31 Mart'ta seçim oldu. Türkiye'nin her tarafında belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar seçildi. Seçimler bitti ama İstanbul seçimi uzun sürede gündemde kaldı. İstanbul seçimlerinde maalesef sandık ve sonrasında bazı usulsüzlükler, düzensizlikler, hatalar, yanlışlıklar oldu. Bununla ilgili partimiz, ilçe, il, Yüksek Seçim Kurulu'nda hukuk mücadelemizi verdik." Dedi. “BİZ DEVLET ADABI GÖRMÜŞ İNSANIZ"

Seçimde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle asıl kendilerinin mağdur olduklarını söyleyen Yıldırım, "Bugün biz mağdur olduk diyenler esasında gerçeği söylemiyor. Gerçekte mağdur olan benim. Çok açık konuşuyorum. Biz gürültü, patırtı yapmadık. Biz devlet adabı görmüş insanız. Bir konu hukuka intikal ettiyse onun sonucunu sessizce beklemek gerekir. Bizim suskunluğumuzu maalesef farklı bir şekilde yorumlayanlar oldu. Neden mağduriyet oldu? Size söyleyeyim. Eğer bir mağduriyet olmasaydı, açılan, iptal oyların sayılması, benim oyların başka bir adaya kaydırılarak yazılması ve bu gibi konularda sadece oyların yüzde onu sayıldı, aradaki fark yarıdan aşağıya indi. Soruyorum size, birbirine yakın oy almış iki adamız, eğer iptal olduysa, yanlışlık yapıldıysa ikisine de aynı olması lazım. Çünkü aradaki oy farkı binde bir buçuk. Binde bir buçuk oy. 850 bin oy sayıldı. Benim oylarımda artma var, onunkinde azalma var. Kim mağdur? 29 bin oydan 13 bin 729 oya düştü. Ne kadar sayıldı? 850 bin sayıldı. Bu da toplam oy verenlerin yüzde 10'u demektir. Biz ısrarla dedik ki, bu oylar yeninden sayılsın. Burada çok büyük hatalar, büyük düzensizlikler, hileler var, oy hırsızlığı var." Şeklinde konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti İmamoğlu: Ben İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum DÜZELTME - "Binali Yıldırım, Tufan Albayrak'ın cenazesine katıldı" başlıklı haberimizin girişinde yer alan, "Mustafa Albayrak'ın babası Tufan Albayrak" ifadesi kaynağından "Tufan Albayrak" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyo

"EĞER O OYLARIN TAMAMI SAYILSAYDI, EN AZ 60 BİN OY FARKLA BİZ SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKACAKTIK"

YSK'ya yapılan itirazlara değinen Yıldırım şunları söyledi:

"Maalesef bu talebimiz kabul edilmedi. CHP buna itiraz etti ve YSK reddetti. Şunu adım gibi biliyorum, eğer o oyların tamamı sayılsaydı, en az 60 bin oy farkla biz sandıktan birinci çıkacaktık. Bunun hesabı belli. Yüzde 10'unda 16 bin oy eksildiyse, yüzde 90'ında ne kadar oy eksilecek onun hesabını siz iş adamı olarak kolayca yapabilirsiniz. Bütün bunlar sandık kurullarının, başkanlarının yanlış, kanunlara uymayan şekilde teşkili. Sadece 123 tane imzasız boş seçim sayım sonuç tutanağı var. İmzalanmamış veya bomboş ama oylar işlenmiş. Neye göre işlenmiş? Bunları da topladığınız zaman 42 bin oy ediyor. Neresinden bakarsanız bakın oy hırsızlığı açık ve seçik bir şekilde yapıldı. Bu hırsızlık YSK'da görüldü ve iptal edildi. Esasında YSK'ya yükleniyorlar. 'Efendim hukuk yok. YSK gasp etti, seçimi elimizden aldı' Ben de soruyorum Pendiklilere, siz de oy verdiniz. Ankara'da seçim oldu kazandınız, hukuk var. Antalya'da seçim oldu kazandınız, hukuk var. Mersin'de seçim oldu kazandınız, hukuk var. Adana'da kazandınız, hukuk var. İstanbul'da hileniz, oy hırsızlığınız ortaya çıktı, 'Hukuk yok' diye bas bas bağırıyorsunuz. Bu reva mıdır?"