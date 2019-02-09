Binali Yıldırım, Gümüşhanelilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleceğimizi İstanbul'da arıyoruz. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdelediği şehir. İstanbul dünyanın başkenti olacak şehir. 15 milyon İstanbullu var. Burada her ilimizden, her ilçemizden, her bölgemizden hemşehrilerimiz var. Bu sebeple İstanbul Türkiye'nin özetidir, İstanbul Türkiye'nin kalbidir." dedi.

Binali Yıldırım, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksinde düzenlenen "Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor" programında, İstanbul'da etkinliklerin en önemlilerinden birinin hemşehri buluşmaları olduğunu, büyükşehirlerde yaşayan insanların hemşehri buluşmaları ile memleket hasreti giderdiğini söyledi.

Yıldırım, buluşmaların bir yandan kaynaşmayı ve kardeşliği arttırdığını, diğer yandan ait olunan şehrin sosyal dokusunu canlandırdığını belirtti.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Gümüşhane'den, "Gümüş şehri" diye bahsettiğine değinen Yıldırım, "Gümüşhane benim de çok sevdiğim bir şehirdir. Tarih boyunca gümüş, altın ile anılmıştır ancak Gümüşhane'nin insanları altından da gümüşten de daha kıymetlidir, vefalı, çalışkan, memleketini, milletini seven insanlardır." ifadesini kullandı.