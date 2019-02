Binali Yıldırım, Gümüşhanelilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleceğimizi İstanbul'da arıyoruz. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdelediği şehir. İstanbul dünyanın başkenti olacak şehir. 15 milyon İstanbullu var. Burada her ilimizden, her ilçemizden, her bölgemizden hemşehrilerimiz var. Bu sebeple İstanbul Türkiye'nin özetidir, İstanbul Türkiye'nin kalbidir." dedi.

"Hayatı kolaylaştıran bu eserleri sizin desteğinizle, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle başardık." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

Yıldırım, İstanbul'da Gümüşhane nüfusundan fazla Gümüşhaneli yaşadığını, Erzincanlı olarak yarı Gümüşhaneli sayıldığını kaydetti.

- "Yolları böldük ama..."

Türkiye'yi gelişmiş, ileri gitmiş bir ülke haline getirmek için var güçle çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Ama Gümüşhaneli iyi bilir, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz inşallah." şeklinde konuştu.