Binali Yıldırım, hal esnafıyla iftarda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, herkesin beklentisini sağlayacak bir hal yasasını çıkaracaklarını belirterek, "Kamu hal işletmeciliği de mutlaka olacak. Bu iş destek isteyen ve kamunun içinde olması gereken bir iştir." dedi.

Yıldırım, İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) tarafından Bayrampaşa Hali'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, yeni bir "hal yasası" yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla ilgili bazı endişeler var. Bunları ilk ağızdan dinleme fırsatı ve imkanı bulduk. Her şeyden önce şunu milletimizin, hal çalışanları ve buradaki işletmelerin önünde ifade etmek istiyorum. Hal komisyoncusu tefeci, terörist değildir, halciler alnının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır."

Yapılan her işin ve her hizmetin mutlaka bir karşılığı olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Biz hal esnafını, haldeki komisyoncuları, burada üreticinin semt pazarlarına gitmesinde adeta garantör olarak görüyoruz. Peki, zaman zaman sebze ve meyveyle ilgili fiyatlardaki dalgalanmalar nedir? İşin özü, mevsim şartları, üretim, arz, talep dengesinin bozulmasıdır ve tedarik sistemindeki yetersizliktir. Biz biliyoruz ki tarladan mal çıkıp buraya gelinceye kadar dörtte biri fireye giriyor. Asıl mesele bu fire miktarını azaltmaktan geçiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığımız gıda komitesi gerekli çalışmaları yapıyor. Mutlaka fire oranını düşürmemiz lazım. Saklama zamanını uzatmalıyız. Bunlar da yatırımla olacak. Bunlar ciddi kaynak isteyen yatırımlardır." diye konuştu.