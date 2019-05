Binali Yıldırım, halcilerle iftar yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa’da halcilerle iftarda bir araya geldi. Yıldırım, “Halciler anlının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır. Cezalar konusunun takibi bendedir, sizi rahatsız etmeyecek şekilde çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü ve İstanbul Halciler Derneğinin (HALDER) organize ettiği iftar programına AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katılarak, hal esnafıyla birlikte iftar yaptı. İftar programına Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte 2 bin 500 hal çalışanı protokol üyeleriyle birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir”

İftar öncesinde konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Yeni bir hal yasası yapılıyor, bir çalışma var. Bu çalışmayla ilgili bazı endişeler var. Bunları ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Her şeyden önce şunun burada milletimizin huzurunda siz hal çalışanları ve buradaki işletme sahiplerinin önünde ifade etmek istiyorum. Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler anlının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır. Ben hallerdeki çalışmaları çok yakından takip ediyorum. İzmir milletvekili olduğum zamanda, Erzincan ve İstanbul milletvekili olduğum zamanda sık sık buluştuk. Buraya üreticiden sebze meyve getirilir, burada komisyoncu veya buradaki satıcıların temsilcisi dediğimiz insanlar işletmeler yaptıkları hizmetin karşılığında bir ücret alır. Bu da maksimum yüzde 8’dir, vergiyi düştükten sonra yüzde 4 kazancı vardır. Yapılan her işin her hizmetin mutlaka bir karşılığı olmalıdır” dedi.