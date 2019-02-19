BİNALİ YILDIRIM HIZLI TRENLE GELDİĞİ PENDİK'TE AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Hızlı Trenle geldiği Pendik'te açıklamalarda bulundu. Eşi Semiha Yıldırım'la birlikte geldiği İstanbul'da basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım " Dün itibariyle yürütmekte olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından malum 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla -adaylığımız bugün resmiyet kazandı- ayrıldık. Ve Bismillah deyip; Eyüpsultan'dan bugün çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Tabii kalan 39 gün içerisinde bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız. Ben 15-16 yıldır hep öyle yapıyorum. Yavaş konuşurum ama adım gibi iş yaparım" dedi.

YOLCULUK GAYET RAHAT KEYİFLİ BİR YOLCULUK OLDU

Yüksek Hızlı Trenle yolculuğun rahat ve keyifli olduğunu belirten Yıdlırım, "Yolculuk gayet rahat keyifli bir yolculuk oldu. Tabii biz yaptık. Bunun yapımında ben her ay bu hat boyunca mutlaka incelemelerde bulundum. Çalışmaları bizzat takip ettim. Bu büyük bir proje. Kolay olmadı. Ama insanların seyahat ederken yüzündeki mutluluğu görmek bütün yorgunluğa değiyor" ifadelerini kullandı.