HABER

BİNALİ YILDIRIM HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayışdağı'nda bulunan Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti.

Haber - Kamera: İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayışdağı'nda bulunan Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevini ziyaret etti. Yıldırım ziyareti sırasında 92 yaşındaki gazeteci Selma Selçuker'in yaş kutlamasına da katıldı. Binali Yıldırım, yaş günü pastasını Selçuker ile birlikte kesti. Yıldırım ardından TRT Sanatçısı Aylin Şengül Taşcı tarafından verilen mini bir konseri eşi Semiha Yıldırım ile birlikte dinledi. Yıldırım daha sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda'nın ablası Ayten Erman'a da başsağlığı diledi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Binali Yıldırım'dan görüntü
-Hıuzurevi'ni ziyaret etmesi
-Mini konserden görüntü
-Semiha Yıldırım'dan görüntü
-Huzurevindekilerle sohbet etmesi
-Genel ve detaylar

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
Mimari ve sanat Harran Ovası’nı yeniden yorumladıMimari ve sanat Harran Ovası’nı yeniden yorumladı
Çavuşoğlu: "Türkiye üzerinde oynanan oyunları vatandaşımızla birlikte bozacağız"Çavuşoğlu: "Türkiye üzerinde oynanan oyunları vatandaşımızla birlikte bozacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Vahşet! Kuzenini kalbinden bıçakladı

Eski DSP milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.