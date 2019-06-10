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Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu pazar günü ortak yayına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde saat 21.00'da ortak yayına çıkacak.

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde saat 21.00'da ortak yayına çıkacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada iki adayın pazar günü ortak yayında bir araya geleceği açıklandı. Mahir Ünal, "Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Bugün çalışmalar neticesinde mutabık kaldığımız protokolü sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak 23 Haziran’da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’da canlı yayında bir araya geleceklerdir. Canlı yayın herhangi bir kanal değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir" dedi.

(FOTOĞRAF)

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