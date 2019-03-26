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Binali Yıldırım ilk "YouTube" videosunu yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YouTube'daki ilk videosunda tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, video paylaşım sitesi YouTube'da kendi ismiyle açtığı kanalda ilk videosunu yayımladı.

Binali Yıldırım, YouTube kanalının ilk videosunda tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı konuk etti.

"İlber Hoca ve Tarihi Yarımada" başlığıyla yayımladığı videosunu, "Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz." ifadesiyle başlatan Yıldırım, açıklama kısmına "İlk videomda İstanbul'un tarihi dokularını işlemek istedim. Çünkü tarihi miraslarımızı korumak ve yenilemek konusunda birçok projem var." notunu düştü.

Videoda, tarihi yarımadayı gezen Yıldırım ve Ortaylı, tarihi eserler hakkında sohbet etti. Yıldırım ayrıca seçildiği takdirde İstanbul'da yapacağı kültür ve sanat projelerinden bahsetti.

Gezileri esnasında kestane yiyen Yıldırım ve Ortaylı, turistlerle selamlaştı, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, videonun kapanış konuşmasında, "Arkadaşlar kanalımızı bugün Sultanahmet'te, İlber Ortaylı hocamla beraber açtık. Özellikle Sultanahmet üç medeniyetin bütün izlerini taşıyan, tarihte emsali görülmemiş bir yer. Buradaki tarihi yapılarımızın, kültür hazinelerimizin ihya edilmesi, ortaya çıkarılması için değerli hocamızdan önemli bilgiler aldık. Bize ipuçları, kopyalar verdi. İnşallah İstanbullular bize ruhsat verirse buradaki yapıları en güzel şekilde tarihi kimliğiyle ortaya çıkaracağız. Geçmişle geleceği birleştiren İstanbul 4.0 vizyonuyla gençlerimizin, kadınlarımızın, İstanbul'u paylaşan bütün kesimlerin ortak olacağı marka bir şehri birlikte yapacağız. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın ilk YouTube videosunu şu ana kadar 82 bin 736 kişi görüntüledi.

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