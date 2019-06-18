Binali Yıldırım: (İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) Burada gayrimeşru durum vardır

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA)- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, " Önemli olan yayından iki gün önce aynı mekanda moderatör ile rakip adayın danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir araya gelmiş olması ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça eşitsizlik vardır. Burada gayrimeşru durum vardır" dedi.

Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda Ordu'da yaşanan VIP tartışmasının konuşulup konuşulmadığı sorulan Binali Yıldırım, “Misafirlerimiz Ordulular olunca, Ordu Valisi ile CHP adayının yaşadığı hadise gündeme geldi. Ordulular fevkalade üzgün. Hala CHP adayından, rakibimden bir özür beklediklerini bana ifade ettiler" diye konuştu.

“BUNU KAMUOYUNDAN GİZLEMİŞ OLMALARI DA AYRICA BİR FELAKETTİR"

“Ortak canlı yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile bir otelde bir iki gün önce görüşme yaptığı, ancak sizle bir görüşme yapılmadığı iddia edilmişti. Siz bir görüşme yaptınız mı? Yüz yüze ya da telefonla, talep o taraftan mı geldi, İmamoğlu ile görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım, “CHP adayı rakibim Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki aday var. Beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye cevap verdi.