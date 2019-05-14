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Binali Yıldırım: (’İmamoğlu’nun vaatleri yerine getiriliyor’ iddiaları) Bu doğru değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 00:05 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İmamoğlu’nun vaatleri yerine getiriliyor" iddialarına ilişkin, "Bu doğru değil.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İmamoğlu’nun vaatleri yerine getiriliyor" iddialarına ilişkin, "Bu doğru değil. Benim su ile ilgili indirim vaadim benim de var onun da var ama yöntem farklı" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçelerde seçimin neden iptal edilmediğini değerlendiren Yıldırım, "YSK, ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu itiraza göre görev yapıyor. Biz itiraz etmişiz, CHP itiraza karşı itiraz etmiş. Dolayısı ile hiç gündeme getirmemiş. İki yerde ilçeleri gündeme getirdik. Maltepe’de MHP, Büyükçekmece’de de AK Parti. İncelendi ve YSK reddetti. Gerek şart, müracaatınız olacak kardeşim. Bütün ilçelerde de seçimler iptal edilmeli diyecek ve gerçekleşecek. Nitekim, Büyükçekmece’ye bakmışlar. Bu usulsüzlüğün yaşandığı sandık bir tane. Aradaki fark çok fazla. Yapacak işlem yok. Büyükçekmece’de sıfır, yok, iptale gerek yok. Sonucu değiştirecek iptale gerek olmadığı için iptale gerek yok" dedi.
"İmamoğlu’nun vaatleri yerine getiriliyor" iddialarına ilişkin ise Yıldırım, "Bu doğru değil. Su ile ilgili indirim vaadim benim de var, onun da var. Ama yöntem farklı. O bir indirim vadediyor. İndirimi AK Parti Meclis Grubu teklif olarak getirecek, onlar da teklif olarak getirecek. Sonra oylanacak. Keşke rakibim İmamoğlu, ilk göreve başladığında belediye verilerini kopyalamayla uğraşacağı yerde bunu yapsaydı. 3 tane meclis yaptı bunları yapsaydı. Ayrılmadan 2 gün önce Ankara’daydı. Cuma günü Ankara’ya gitti. Ankara’dan belediyeye talimat vermiş, yazıları yazın imza için bana gönderin diye. Adımı attı da 20 gündür neyi bekliyordu. Kusura bakmasın, bunu herkes anlar" şeklinde konuştu.
Akbil indirimi ile ilgili olarak ise Yıldırım, "Biz dedik ki Adalar’da yaz kış oturanlara İstanbulkart taşıyanlara bedava olacak. Biz çöpte geri dönüşümü teşvik edeceğiz, oradan elde edilen kazancı öğrenci akbilinde indirim yapacağız dedik. Bu teklif ondan farklı. Bunun hikayesi de şu; Ekrem Bey başkan olarak meclisi çalışmaya başlattı. Standart toplantıları oluyor. Toplantılarını yaptılar, orada bu gündeme geldi. ’İndirim neden yapmıyorsun’ dendi. Bizim meclis üyemiz çıktı dedi ki, ’Biz AK Parti Grubu olarak 50 TL değil 40 TL düşüreceğiz. 85 TL’den 40 TL’ye düşüreceğiz’ dedi. Şuanda yapılan o" ifadelerini kullandı.
Sanatçıların sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Yıldırım, "Sanatçılar bizim toplumumuzun ortak değeridir, sanatçıların bir tarafta kümelenmesi çok doğru bir iş değil. Şöyle anlaşılıyor, İstanbul’un yarısı beni desteklemiş, yarısı da arkadaşı desteklemiş. Siz onun yanında onu desteklerseniz diğer yarının gönlünü kırmış olursunuz, sanatçı dediğiniz herkese eşit olacak. Bireysel olarak da ifade edebilir kimi desteklediğini, sorun hep beraber organize olup onların sloganını da altına koyarak koro halinde sorun. Onların kariyerine zarar verir. Bizim ne eksiğimiz var canım, yaşımız ondan fazla olabilir ama tecrübemiz de çok fazla. Bugün İstanbul’da bir asırda yapılamayan işleri yapmışız. Bu kadar da bir sitemim olsun artık" dedi.

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