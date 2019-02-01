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BİNALİ YILDIRIM İMES'İ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:50 | Son Güncelleme

  Gülseli KENARLI / İstanbul, DHA  TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İMES Camii'ndeki cuma namazının ardından İMES Sanayi Sitesi Yönetimi ve işadamlarıyla bir araya geldi.

Gülseli KENARLI / İstanbul, DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İMES Camii'ndeki cuma namazının ardından İMES Sanayi Sitesi Yönetimi ve işadamlarıyla bir araya geldi. Yıldırım burada kısa bir konuşma yaparak, İstanbul'un Türkiye'nin bir özeti, memleketin her köşesinden bir renge sahip olduğunu belirtti. Binali Yıldırım, İMES işadamlarına seslenerek, "Havada bulup, tavada yiyenlerin yeri İMES değildir. Burada akıl teri, alın teri, helal ekmek vardır" dedi. Yıldırım, FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, dünyanın da başına bela olduğuna ancak Türkiye'nin bunu bertaraf ettiğini belirtti. Binali Yıldırım, İstanbul'a çocuk olarak geldiğini ve kendisine bu şehrin her şeyi verdiğini de ifade etti.

Görüntü Dökümü:
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- Yıldırım'ın ziyareti
- Yıldırım'ın konuşması
- Detaylar

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