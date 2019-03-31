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Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım’a benzerliği ile tanınan Zekeriya Yetkin, İzmir'de meraklı bakışlar arasında oyunu kullandı. Sandık görevlileri Yetkin’i Binali Yıldırım zannederken, şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar da Binali Yıldırım’ın benzeri ile fotoğraf çektirdi.

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

İzmir'de matbaacılık yapan 62 yaşındaki Zekeriya Yetkin, eski başbakan ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a olan benzerliği ile tanınıyor. Yetkin, yerel seçimler nedeniyle Karabağlar ilçesinde bulunan Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu’nda eşi Hafize Yetkin ile birlikte oy kullandı.

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Çevredekilerin meraklı bakışlarına maruz kalan Yetkin’i gören sandık görevlileri de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sandık görevlileri, birbirlerine gelen kişinin Binali Yıldırım olup olmadığını sordu. Vatandaşlar da Yetkin’in Binali Yıldırım ya da onun bir akrabası sandıklarını söyledi. Okula oy kullanmaya gelen vatandaşlar, Yetkin ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Fulya Vandemir isimli vatandaş, "Görünce çocuk şaşırdım. Çok benziyorlar. Hatta birine ‘Binali Bey’in akrabası mı?’ diye sordum, meğer benzeriymiş" derken, Fatoş Dirlik ise, "Okulda vatandaşlar ‘Binali Yıldırım mı geldi?’ diye sordular. Ben de onun çok sevilen bir ağabeyimiz olduğunu söyledim" diye konuştu.

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"BENİ BURADA YALNIZ BIRAKTI"

Oy kullanma işleminin ardından konuşan Yetkin, "Oy kullanmak her Türk vatandaşının demokratik bir görevi. Biz de hanımla bu görevimizi yapmak için sandık başına geldik. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bazı vatandaşlar akrabası sanıyor, bazıları benzeri olduğumu hatırlıyor. ‘Sizi televizyonda, Binali Bey’in mitinginde, bir açılışta görmüştüm’ diyorlar. Ben de bundan onur duyuyorum. Binali Bey’e de başarılar diliyorum. Beni burada yalnız bıraktı ama ben onun yokluğunu aratmıyorum. Sağ olsun. Vatandaşlarımız beni gördüğünde akıllarına Binali Yıldırım geliyor ” dedi.

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AA

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