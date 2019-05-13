Binali Yıldırım'ın 'çünkü çaldılar' sözlerine yanıt!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, İBB başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçimin neden yenilendiğine ilişkin bir vatandaşın sorduğu soruya karşı söylediği 'Çok basit, çünkü çaldılar' sözlerine yanıt verdi.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

İçişleri Bakanı kutuplaştırıcı söylemlerine devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının gaspedildiği 6 Mayıs sandık darbesinin üstünden tam bir hafta geçti ancak hala gerekçeli kararı yazamadılar. Kabul gerekçelerini kaleme alma işini yavaştan alıyorlar. YSK'nın, iktidardaki darbe mahvillerine yeni senaryolar yazabilmeleri için zaman ve zemin kazandırmaya çalıştıkları anlaşılıyor.

YSK'nın hukuki değil siyasi karar vermiş olduğu artık gün gibi ortada. Sandıkların başkanlarında ve üyelerinde hata yapıldıysa aynı sandıklardan çıkan diğer seçimlerin neden yenilenmediğini bir türlü açıklayamadılar. Kısa kararda görmediğimiz bir takım iddiaları AK Parti'nin hazırladığı dokümanlarda, iftar masalarında attıkları nutuklarda dinlemeye başladık. Bu sandıklarda oyların yeniden sayılıp sayılmadığını da söyleyemiyorlar.