HABER

Binali Yıldırım'ın 'çünkü çaldılar' sözlerine yanıt!

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

CHP'den, Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili söylediği, 'Çok basit, çünkü çaldılar' sözlerine yanıt geldi.

Binali Yıldırım'ın 'çünkü çaldılar' sözlerine yanıt!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, İBB başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçimin neden yenilendiğine ilişkin bir vatandaşın sorduğu soruya karşı söylediği 'Çok basit, çünkü çaldılar' sözlerine yanıt verdi.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

İçişleri Bakanı kutuplaştırıcı söylemlerine devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının gaspedildiği 6 Mayıs sandık darbesinin üstünden tam bir hafta geçti ancak hala gerekçeli kararı yazamadılar. Kabul gerekçelerini kaleme alma işini yavaştan alıyorlar. YSK'nın, iktidardaki darbe mahvillerine yeni senaryolar yazabilmeleri için zaman ve zemin kazandırmaya çalıştıkları anlaşılıyor.

YSK'nın hukuki değil siyasi karar vermiş olduğu artık gün gibi ortada. Sandıkların başkanlarında ve üyelerinde hata yapıldıysa aynı sandıklardan çıkan diğer seçimlerin neden yenilenmediğini bir türlü açıklayamadılar. Kısa kararda görmediğimiz bir takım iddiaları AK Parti'nin hazırladığı dokümanlarda, iftar masalarında attıkları nutuklarda dinlemeye başladık. Bu sandıklarda oyların yeniden sayılıp sayılmadığını da söyleyemiyorlar.

BİNALİ YILDIRIM'IN 'ÇÜNKÜ ÇALDILAR' SÖZÜNE YANIT

Seçim gecesi oyları çalamayanlar sandık darbesi ile İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatayı gaspetmişlerdir. Ne yapsalar boşuna. Güneşi balçıkla sıvamak mümkün değil. AK Parti'nin adayı oyları çaldılar diyor. 17 yıldır iktidardasınız, güç sizin elinizde, eğer oy hırsızlığı varsa bunu sizlerden başka kimse yapmış olamaz. Seçimi çalanlar bizleri oy çalmakla suçlama iddiasına girdiler. Atalarımız boşuna yavuz hırsız ev sahibini bastırır dememişler. Çaldı sözünü, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı yapmış biri söylüyorsa bu çok daha üzücüdür.

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
39 ilçede de seçimler yenilenecek mi?39 ilçede de seçimler yenilenecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!
Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak binali yıldırım Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

Diğer Haberler
Anket şirketlerinden canlı yayında flaş İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

HDP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek mi? Dikkat çeken açıklama

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

İstanbul seçimleri için gözler YSK'da! 39 ilçede de seçimler yenilenecek mi?

39 ilçede de seçimler yenilenecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

DSP, İstanbul seçimlerinde başka aday gösterecek mi? İşte yanıtı

DSP başka aday gösterecek mi?

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.