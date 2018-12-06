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Binali Yıldırım'ın ismi 22 Aralık'ta açıklanacak!

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 07:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da düzenlenecek bir törenle TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ve 39 İstanbul ilçe belediye başkan adayını resmen açıklaması bekleniyor.

Binali Yıldırım'ın ismi 22 Aralık'ta açıklanacak!

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Binali Yıldırım'ın 22 Aralık'ta resmen duyurulması bekleniyor. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak ediliyor.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçerken, AK Parti'den henüz bu yönde bir haber gelmedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Binali Yıldırım'ı işaret etti. Erdoğan, Venezuela dönüşü yaptığı açıklamada, "Meclis'te bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal bir şey olamaz. İstanbul adayı ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atacağız" demişti.

22 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe görüşmelerini işaret etmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması için tarih belirlenmeye başlandı.

Buna göre, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul'da düzenleyeceği bir törenle TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ve 39 İstanbul ilçe belediye başkan adayının isminin resmen açıklanması bekleniyor.

İstanbul'un 39 ilçesinden 25'i AK Parti yönetimindeki belediyelerden oluşurken, 8 belediye başkanı 3 dönem kuralına takılıyor. Edinilen bilgiye göre, bazı belediye başkanları diğer belediye yönetimlerine kaydırılacak.

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