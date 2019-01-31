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Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etme kararıyla ilgili flaş iddia

SEÇİM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:53 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceğini duyurdu. Yıldırım'ın kararıyla birlikte tartışmalara son nokta konulurken, CHP'li Muharrem Erkek istifa kararını kötü gelen anketlerle ilişkilendirdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan ise "Kendi seçim programına katkısı oldu” yorumunda bulundu.

Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etme kararıyla ilgili flaş iddia

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul adayı ilan edildikten bir ay sonra istifa kararı aldı. İstifa etmeden aday olmasına yönelik eleştirilere “Seçim bir siyasi faaliyet değil” karşılığı veren Yıldırım’ın sürpriz kararı kötü gelen anketlere bağlandı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre 29 Aralık’ta AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilen Yıldırım, resmi aday başvurusunun yapılacağı 19 Şubat’tan önce Meclis Başkanlığı’ndan ayrılacak.

‘ONLAR İÇİN SADECE ANKETLER ÖNEMLİ’

Yıldırım’ın kararını değerlendiren CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan için anayasa, hukuk, hukuk devleti, etik değil, anketler önemli. Anketlerde baktılar tablo iyiye gitmiyor, istifa konusu da aleyhlerine işliyor, onun için bu istifa kararı alındı. Anayasaya, hukuka uygunluk, etik gereği değil anketler sıkıntılı olduğu için bunu yapıyorlar. Onlar için sadece anketler önemli” dedi.

‘TELKİN VE BASKILARA KARŞIN DOĞRU OLANI YAPTI’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Yıldırım’ın kararını olumlu bularak şunları söyledi:

“Yıldırım’ı tanıyorum. Binali Yıldırım kendine oy vermeyenlerin dahi zımni kabul ettiği, ılımlı bir siyasetçi. Bunca yıldır elde ettiği bu siyasetçi profiline gölge düşürecek işe imza atmaz. İstifa etmemesi yönünde telkin ve baskılar olduğunu tahmin ediyordum. Ama ‘Bunlara rağmen doğru olanı yapacaktır’ demiştim. Hatta 19 Şubat’ta mutlaka istifa edeceğini söyledim. Öyle oldu. Öncelikle doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Birincisi Anayasa’yı ayaklar altına aldırmadı. İkincisi kendisiyle ilgili, seçim sürecine girildiğinde ‘Neden istifa etmedin’ sorularına cevap vermekten İstanbul’u anlatmaya fırsat bulamazdı. Kendi seçim programına da böyle bir katkısı oldu.”

MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ 10 GÜNDE TAMAMLANACAK

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın ilan ettiği gibi 18 Şubat’ta istifa etmesi durumunda Anayasa’nın 94’üncü maddesine göre 10 günlük seçim takvimi işlemeye başlayacak. Mevzuata göre adaylar beş gün içinde Başkanlık Divanı’na başvuru yapacak. Başvuruların hemen ardından da beş gün içinde seçim tamamlanacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oy aranacak. Bu sağlanamazsa üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oy ile yeni başkan belli olacak. Bu durumda 23 Şubat’ta Meclis Başkanı için ilk oylama yapılmış olacak.

MHP ADAY ÇIKARMAYACAK, 3’ÜNCÜ TURDA BAŞKAN SEÇİLİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yıldırım’ın istifa kararı sonrası Meclis Başkanı adayı çıkarmayacaklarını, AK Parti’nin göstereceği adayı destekleyeceklerini ilan etti. CHP ve HDP’nin ise kendi adayları ile yarışa girmesi bekleniyor. Meclis’teki sandalye dağılımına göre AK Parti ile MHP’nin toplam oyu 340. Bu durumda yeni Meclis Başkanı ancak üçüncü turdaki oylamada seçilmiş olacak.

AK PARTİ’DE KONUŞULAN 3 ADAY VAR

Meclis Başkanlığı için AK Parti’de Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Grup Başkanı Naci Bostancı ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın adı geçiyor. Kulislerde MHP’nin de en sıcak yaklaştığı isim olarak Naci Bostancı konuşuluyor.

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