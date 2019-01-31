Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etme kararıyla ilgili flaş iddia

‘ONLAR İÇİN SADECE ANKETLER ÖNEMLİ’ Yıldırım’ın kararını değerlendiren CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan için anayasa, hukuk, hukuk devleti, etik değil, anketler önemli. Anketlerde baktılar tablo iyiye gitmiyor, istifa konusu da aleyhlerine işliyor, onun için bu istifa kararı alındı. Anayasaya, hukuka uygunluk, etik gereği değil anketler sıkıntılı olduğu için bunu yapıyorlar. Onlar için sadece anketler önemli” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Yıldırım’ın kararını olumlu bularak şunları söyledi:

“Yıldırım’ı tanıyorum. Binali Yıldırım kendine oy vermeyenlerin dahi zımni kabul ettiği, ılımlı bir siyasetçi. Bunca yıldır elde ettiği bu siyasetçi profiline gölge düşürecek işe imza atmaz. İstifa etmemesi yönünde telkin ve baskılar olduğunu tahmin ediyordum. Ama ‘Bunlara rağmen doğru olanı yapacaktır’ demiştim. Hatta 19 Şubat’ta mutlaka istifa edeceğini söyledim. Öyle oldu. Öncelikle doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Birincisi Anayasa’yı ayaklar altına aldırmadı. İkincisi kendisiyle ilgili, seçim sürecine girildiğinde ‘Neden istifa etmedin’ sorularına cevap vermekten İstanbul’u anlatmaya fırsat bulamazdı. Kendi seçim programına da böyle bir katkısı oldu.”

MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ 10 GÜNDE TAMAMLANACAK



Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın ilan ettiği gibi 18 Şubat’ta istifa etmesi durumunda Anayasa’nın 94’üncü maddesine göre 10 günlük seçim takvimi işlemeye başlayacak. Mevzuata göre adaylar beş gün içinde Başkanlık Divanı’na başvuru yapacak. Başvuruların hemen ardından da beş gün içinde seçim tamamlanacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oy aranacak. Bu sağlanamazsa üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oy ile yeni başkan belli olacak. Bu durumda 23 Şubat’ta Meclis Başkanı için ilk oylama yapılmış olacak.