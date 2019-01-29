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Binali Yıldırım'ın ''Tarlabaşı'nda tarla yokmuş'' sözlerine gelen komik yanıtlar

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MİZAH  | 29.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı ve aynı zamanda Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Tarlabaşı'nda tarla yokmuş" açıklaması sosyal medyayı kırdı geçirdi.

Binali Yıldırım'ın ''Tarlabaşı'nda tarla yokmuş'' sözlerine gelen komik yanıtlar

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı ve aynı zamanda Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ilginç açıklamaları zaman zaman gündeme geliyor.

Yıldırım bu sefer de Hürriyet'e verdiği röportajda söylediği bir sözle sosyal medyanın gündemine geldi.

Yıldırım, İstanbul'a ilk geldiği günleri anlatırken "İstanbul’la tanıştığım ilk günü anlatayım. Erzincan’dan kalkmış dedesinin yanına gelmiş küçücük bir çocuktum. Düşünün ki köyden geliyorsunuz okumaya. Şehir ışıl ışıl. Her şeye hayran hayran baktığımı hiç unutmam. Şehrin insanı büyüleyen eşsiz bir güzelliği vardı. Harem’de otobüsten indim, vapura bindim. Ama bindiğim şeyin vapur olduğunu ilk anda anlamadım. Daha sonra hareket ettiğindeki şaşkınlığımı dün gibi hatırlıyorum. Aile büyüklerimiz Tarlabaşı’nda oturuyordu ve ben ilk geldiğimde oraya gidecektim. Gözümde bir tarla canlandırmıştım ve o tarlanın başında bir ev hayal etmişim. Dedemin evine bir vardım ki, Tarlabaşı dedikleri yer iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalıkmış, meğer tarla yokmuş" dedi. Ve sosyal medya kullanıcıları hemen bunun üzerinden yeni bir gündem yarattı.

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İşte Binali Yıldırım'ın "Tarlabaşı'nda tarla yokmuş" sözlerine gelen komik tepkiler:

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binali yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı aday Tarlabaşı

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