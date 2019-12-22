Binali Yıldırım, inşaatı devam eden yeni Kömürhan Köprüsü'nü inceledi

Köprünün inşa aşamaları ve teknik özellikleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaları görünce 2013 yılında projenin tasarlandığı günleri hatırladığını anlatarak, "Blokların imalatı nasıl olur, nasıl yukarı kaldırırız, hangi yöntemle taşıtırız diye üzerinde çok konuştuk. Vatandaşların bir şeyi bilmesini istiyorum, bu proje tamamen Türk mühendislerinin alın ve akıl terinin bir ürünüdür. A'dan Z'ye tamamen kendi insanımızın projelendirdiği bir eserdir." dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Yıldırım, burada İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Köprünün teknik detaylarıyla ilgili de bilgi veren Yıldırım, "Bazıları 'Buna ne gerek var' diye laflar ediyormuş. Ben insanımızın konforunun, bir vatandaşımızın hayatını kurtarmanın parayla ölçülecek bir şey olmadığını hatırlatmak isterim. Bu bölünmüş yollar, bu muhteşem eserler hayat kurtarıyor." diye konuştu.

- "Önümüzdeki yılın sonlarına doğru burada keyifle yolculuk yapılacak"

Kömürhan Köprüsü'nün, tarihi İpek Yolu'nun önemli kavşaklarından biri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu bir ihtiyaç ve zorunluluktan yapılmıştır. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak, ülkemizi geleceğe hazırlamak ve refah toplumu olabilmek açısından yaptığımız bu eserler bugünü değil gelecek 50 yılı kurtaran eserlerdir. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru burada keyifle yolculuk yapılacak. Başka özelliği de ilk defa burada bir seyir terası yapacaklar, köprünün başlangıcından bitişine kadar bütün yapım aşamalarını tarihe bir belge bırakmak adına müze şeklinde düzenleyecekler."

Yıldırım, Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünellerinin sanat eseri olarak görülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Buraya gelen insanlar 'Hadi buradan geçip gidelim' demeyecek, sadece bu köprüyü görmek için buralara gelecek ve buraları tanıyacak. Bu da bölge için ayrı bir turizm değeri olarak yerini alacak." ifadesini kullandı.