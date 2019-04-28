Binali Yıldırım: İnsanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) BİNALİ Yıldırım, Kasımpaşa Lisesi'nde düzenlenen pilav gününe katıldı. Burada bir konuşma yapan Binali Yıldırım, “Düşünün birbirine eşit oy almış iki aday var. Oylar yüzde 10 kadar, 850 bin oy sayılıyor. 15 bin oy bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Kaybeden de kazanan da aynı olması lazım. Eğer hata varsa, iptal oy varsa birbirine eşit olarak değerlendirilmesi lazım. 29 bin 500'den 13 bine iniyor olması sadece 850 bin sayılan oyda bunun gerçekleşmiş olması 8,5 milyon oyun sayıldığında basit bir kıyasla ne olacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu seçimle ilgili, insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur. Bütün bunlar geride kaldı. Hukuki bir süreç halen Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek ve onsan sonra da herkes işine gücüne bakacaktır" dedi.

