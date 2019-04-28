Binali Yıldırım: İnsanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur -3

Ümit UZUN-Yılmaz BEZGİN - Can ÖZER / İSTANBUL, (DHA) BİNALİ Yıldırım, mezun olduğu Kasımpaşa Lisesi'nin mezunlar platformunun geleneksel pilav günü etkinliğinde okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, “Biz şuna inanıyoruz. Eğer yeniden saymak mümkün olsaydı, seçimin sonucu mutlaka değişecekti. Sadece yüzde 10'un sayılmasıyla 15 bin kaybolan oyumuz ortaya çıktı. Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak" dedi. Yıldırım, okula gelişinde Kasımpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Candan, Kasımpaşa Anadolu Lisesi Müdürü İzzet Başyurt, Okul Aile Birliği Başkanı Musa Yüce, liseden öğretmeni Yılmaz Er ve arkadaşları tarafından karşılandı. Yıldırım, etkinliğe katılan lise arkadaşlarıyla tokalaşarak selamlaştı. “BEN KAYBEDİLMİŞ BİR SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN UĞRAŞACAK BİR İNSAN DEĞİLİM" Burada bir konuşma yapan Yıldırım, lise hayatının ömür çizgisinde çok güzel bir yeri olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına teşekkür etti. Seçim sürecinde birçok arkadaşının kendisine destek verdiğini belirten Yıldırım, "Sonucun ne olduğunun önemi yok. Seçimdir, kazananı var, kaybedeni var ama İstanbul seçimleri bitti, tartışması bitmedi, bitecek gibi de gözükmüyor. Çünkü hakikaten 8 milyon 500 bin İstanbullunun oy kullandığı bir seçim ve sonuçlar birbirine çok yakın çıktı. Belki de tartışmanın kaynağı bu. Ancak tabii bir detay var. Biz şuna inanıyoruz. Eğer yeniden saymak mümkün olsaydı, seçimin sonucu mutlaka değişecekti. Sadece yüzde 10'un sayılmasıyla 15 bin kaybolan oyumuz ortaya çıktı. Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak" dedi. “HUKUKİ SÜREÇ YSK'DA DEVAM EDİYOR" “Bu seçimle ilgili insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur" diyen Yıldırım, “Bütün bunlar geride kaldı. Hukuki bir süreç Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek ve ondan sonra da herkes işine gücüne bakacak" ifadelerini kullandı. Seçimlerin geride kaldığını söyleyen Yıldırım, “Bundan sonra şehrin güzelliği için İstanbul'un marka değerinin yükselmesi için daha yaşanılır bir şehir haline getirilmesi için yapılacak çalışmaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Konumumuz ne olursa olsun elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" şeklinde konuştu. "DRAKULA GELİYOR" Lise yıllarına ilişkin anılarını da anlatan Yıldırım, “1970'li yıllar. Aşağıda yeşil bir alan vardı. Bir takım tarihi taşlar, kırık dökük sütunlar vardı. Orada epey top koştururduk toz toprak içinde. Mehmet Özdil hocamız da çok rahat bırakmazdı bizi. Ara sıra çıkar... " diye konuşurken bahsettiği öğretmenini görünce "Drakula geliyor" diyerek öğretmenini gösterdi. Bu sırada yanına gelen öğretmeni Mehmet Özdil, “Biz emek verdik ama siz mükemmel gelişip, bu ülkeye büyük hizmetler yaptınız. Bizim insanlarımız eğer bunu unutursa çok yazık olur" İfadelerini kullandı. Vatandaşların yapılan hiç bir şeyi unutmadığını dile getiren Yıldırım ise, yapılan her hizmetin mutlaka bir karşılığı ve değeri olduğunu belirterek, “Bu seçimin kendi sosyolojisi var, kendi şartları var. Onun içinde değerlendirilmesi lazım. Seçimde adaylar yarışmadı bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla adaylardan biri kaybetti, biri kazandı diye değerlendirmek çok sağlıklı olmaz" diye konuştu. Yıldırım, konuşmasının ardından lise döneminde öğretmenlik yapanlara plaket takdim etti. Lisenin önünde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte toplu fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından öğrencilik dönemindeki okuduğu sınıfa girerek, oturduğu sırada poz verdi.

