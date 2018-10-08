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Binali Yıldırım İran Meclis Başkanı Laricani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 22:54 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım İran Meclis Başkanı Laricani ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü.

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında İran Meclisi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya İran Meclis Başkanı Ali Laricani TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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