HABER

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’de katıldığı ‘Sivaslı İş İnsanları ve Sanayiciler Buluşması’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Dün katıldığınız canlı yayında Binali Yıldırım'la ilgili söylediğiniz sözlere Sayın Yıldırım'dan cevap geldi,. O da iddialarınızı ispatlayın ya da özür dileyin, diye açıklama yaptı." sözlerine İmamoğlu "Benim ispatlayacağım bir şey yok." yanıtını verdi.

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları;

"Soruların tespitli olma konusunda zaten ben burada yokken, bazı ön görüşmeler olmuştu. Ben bunu söyledim. Karşı taraftan gelen teklifi söyledim. Hatta bana ilk bilgi ulaştığında, ‘10 soru siz hazırlayın, 10 soru biz hazırlayalım’ dediklerinde. Daha o zaman İsmail Küçükkaya ismi bile ortada yokken, 'buna gerek yok' diyen kişiyim. Ben bunu açıkladım. Bu talebi getirip, götüren iki arkadaşımız var. Onları onlar biliyor. Ben öyle boş bir laf söylemedim. Konuyu büyütmeye de gerek yok. Sayın Yıldırım’ın tercihi, eğer bu süreçten sonra ‘Evet, serbest, hadi buyurun sorularınızı sorun’ diye bir şekle dönüşmüşse bu bana mutluluk verir. Bu konuları da Sayın Küçükkaya bilmez. Çünkü o görüşmeleri yürüten başka insanlar vardı."

“VALİ BEY’İ ÇOK BÜYÜTMEYİN GÖZÜNÜZDE"

Ordu Valisi ile ilgili İmamoğlu, “Vali Bey benim için inandırıcı bir insan değil. Vali Bey’i çok büyütmeyin gözünüzde. Islak imzalı bana ulaştırılan belgeler var. Engelliler gününde bile ne hikmetse Vali Bey, ta nerdeyse bir ay önce, bana hakaret etmeyi vazife edinmiş bir adam" diye konuştu.

Daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydan’ında yapacağı mitinge gitmek üzere seçim otobüsüne binerek ayrıldı. (DHA)

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatıAK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı
Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtıYıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu binali yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saadet Partisi İstanbul kararını açıkladı!

Saadet Partisi İstanbul kararını açıkladı!

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Diğer Haberler
AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Elinde kanıt yoksa özür dilesin

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

'Seçimde şaibeler, yolsuzluklar, oy hırsızlıkları ortaya çıktı!' Yıldırım'dan önemli mesajlar

'Seçimde şaibeler, yolsuzluklar, oy hırsızlıkları ortaya çıktı!' Yıldırım'dan önemli mesajlar

Binali Yıldırım'dan Bahçelievler'de pazar ziyareti

Yıldırım'dan Bahçelievler'de pazar ziyareti

Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İstanbul seçimlerinde adayların pusuladaki yeri belli oldu

İstanbul seçimlerinde adayların pusuladaki yeri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.