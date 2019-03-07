Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm projeleri kapsamında, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacağı belirtildi.

D-100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacağı kaydedilen açıklamada, projenin şu an devam eden etabının 14,2 kilometre, planlanan etabının ise 92,2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi.

Açıklamada, tüneller sayesinde araçlar yılda 2,5 milyon kilometre daha az yol yapılacağı, trafikte ise 50 bin saat daha az kalacağı belirtilerek, günlük toplam yakıt tasarrufunun 832 bin lira olacağına dikkat çekildi.

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor." denildi.

Planlanan tüneller şöyle: