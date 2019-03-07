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Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, seçim projeleri kapsamında İstanbul trafiğine çözüm amacıyla D-100 kara yolu ve TEM'e alternatif tünel ağı planlandığı bildirildi.

Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm projeleri kapsamında, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacağı belirtildi.

D-100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacağı kaydedilen açıklamada, projenin şu an devam eden etabının 14,2 kilometre, planlanan etabının ise 92,2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi.

Açıklamada, tüneller sayesinde araçlar yılda 2,5 milyon kilometre daha az yol yapılacağı, trafikte ise 50 bin saat daha az kalacağı belirtilerek, günlük toplam yakıt tasarrufunun 832 bin lira olacağına dikkat çekildi.

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor." denildi.

Planlanan tüneller şöyle:

  • Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre.

  • Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli: 5,57 kilometre.

  • Bayrampaşa- Esenler (Hal Kavşağı)-Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Tüneli: 6 kilometre.

  • Güngören-Esenler (Çinçin Deresi)-Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Tüneli: 5 kilometre.

  • Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu)-Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Tüneli: 5,6 kilometre.

  • Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) - Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Tüneli: 5,92 kilometre.

  • Küçükçekmece (Gümrük Yolu)-Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü: 1,9 kilometre.

  • Avcılar-Esenyurt (Haramidere) Tüneli: 1,9 kilometre.

  • Esenyurt (Haramidere)-Büyükçekmece (TÜYAP) Tüneli: 11,78 kilometre.

  • Levazım-Armutlu Tüneli: 7,11 kilometre.

  • Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 4,82 kilometre.

  • Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 1,78 kilometre.

  • Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 4,51 kilometre.

  • Göztepe-Bostancı Tüneli: 10,2 kilometre.

  • Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14,1 kilometre.

    • Yapımı devam eden tüneller ise şöyle:

    • Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 7,45 kilometre.

    • Libadiye-Çamlıca Tüneli: 3,7 kilometre.

    • Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa C. Tüneli (Tek Tüp): 0,80 kilometre.

    • Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli: 3 kilometre.
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    Anahtar Kelimeler:
    D-100 TEM Otoyolu ak parti istanbul büyükşehir belediyesi

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    Okuyucu Yorumları 26 yorum
    ak partiden başkasına verirsem ellerim kırılsın yapılan hizmet ortada darısı izmirlilerin başına bir dönem burakın akp yede görün cennet izmiri ozaman
    @eldentek.1 31 marttan sonrada keşke ellerim kırılsaydıda vermeseydim diyeceksin Tayyiğ ağa 17 yıl tek başına yönetti halkı kuyruğa mahkum etti senide varlık kuyruğuna Ağası ne yaptıki marabası ne yapsın
    @eldentek.1 laf olsun diye salliyon iste bana tuttugun takim pardon partinin bir tane adam gibi hizmetini soyle. o guzelim izmir koye donmus
    bugüne kadar neredeydi bu proje illa seçim mi gerekiyor. her daim yapın projenizi seçim günü geldiğinde de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır demekten başka propaganda zahmetine katlanmayin. bu kadar yıl boyunca çözülmemiş trafiği oylar tehlikeye girince mı çözüyorsunuz?
    15yil sonrami
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