Binali Yıldırım, İstanbul'da startı verdi! Ekrem İmamoğlu mesajı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe adayı ile birlikte Eyüp Sultan'da cuma namazını kıldı. Yıldırım, namaz çıkışı konuşmasında "Namazımızı eda ettik ve buradan yola çıkıyoruz" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Eyüp Sultan'da namazımızı eda ettik ve buradan yola çıkıyoruz. 39 ilçe ve büyükşehir olarak aziz İstanbulluların güvenini kazanmış bir şekilde, İstanbul'un geleceği için hizmete Bismillah deyip başlayacağız. Tecrübemizle yaptıklarımız, İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak. bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet, süsleyen Mimar Sinan, işgalden kurtaran Atatürk ve 1994'te ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan. Bu yürüyüş 25. yılını doldurmuştur.

EKREM İMAMOĞLU MESAJI



Diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum.

FAYTONLARLA İLGİLİ SORUNLAR



Hayvanlar da canlıdır. Hele hele yönetici sorumluluğu taşıyorsanız bu daha önemli hale gelir. Hayvanların işkence edilerek bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını doğrusu tasvip etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın faytonlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız. Buradaki sorunlar neyse, oradaki esnaf ile görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz.

DENİZ BAYKAL'I ZİYARETİ



Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Zihinsel fonksiyonları yerinde. Her şeyi çok iyi hatırlıyor. Eski günlerden yadettik. 2002 seçimleri, sonrası yaşadığımız konuları görüştük. Çok moralli buldum, kendisine acil şifalar diliyorum.



