BİNALİ YILDIRIM, İSTANBUL HALK ULAŞIM A.Ş.'NİN İFTARINA KATILDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL(DHA)

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Haliç Kongre Merkezi'nde önce Halk Ulaşım A.Ş.'nin iftarına ardından ise Türkiye Ayakkabı Sektörü geleneksel iftar programına katıldı. Yıldırım, “İki bayram arasında da, 23 Haziran'da da bir bayram var. İstanbul'un bayramı var. İstanbul'un bayramını da hep beraber kutlamaya hazır mısınız?" dedi.

İftarda, Yıldırım'a Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve partililer de eşlik etti.

Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde bulunan Özel Halk otobüsüne bindi. Sürücü koltuğuna oturan Yıldırım bir süre otobüsü inceledi. İftar programına geçen Yıldırım konuşmasına, “Bugün iftardan önce 5 tane halk otobüsü firmasının başkan ve yöneticileriyle, İETT ve belediye yetkilisi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sizlerin konularını görüştük" diyerek başladı.

"HAK EDİŞLERİNİZİ ALACAKSINIZ"

Yıldırım, “Otobüsçü Topal Dursun'un oğlu olarak bu mesleğin ne demek olduğunu iyi bilirim. Sorunları da iyi bilirim, çözümleri de iyi bilirim. Bugünki toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi, sizin belediyeden alacağınız hak edişler. Onlar ödenecek. Onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde ama mutlaka bayramdan önce bu paralarınızı alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.