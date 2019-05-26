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Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı: Doğru bulmuyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2019 17:11 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son dönemde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik protesto haberleriyle karşılaştığını belirterek, bu tür davranışları doğru bulmadığını bildirdi.

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı: Doğru bulmuyorum

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek." (AA)


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Ekrem İmamoğlu CHP AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır

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