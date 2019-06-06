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Binali Yıldırım İstanbul’daki Kürt Oyları İçin Diyarbakır’da

06.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’daki Diyarbakırlıların desteğini almak üzere Diyarbakır’a geldi. Yıldırım konuşmasında sıkça Kürtlüğe vurgu yaparak, destek istedi

Binali Yıldırım İstanbul’daki Kürt Oyları İçin Diyarbakır’da

Sivas’ın ardından Diyarbakır’a gelen Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AKP il yöneticileri tarafından karşılandı. Yıldırım ve beraberindekiler buradan AKP İl Binası’na geçti. Yıldırım’ın gelişi nedeniyle binaya Kürtçe, Zazaca ve Türkçe afişler asıldı.

Parti binası önünde toplananlara hitaben bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul’un Türkiye kadar önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, “Türkiye ne kadar önemli bir ülkeyse İstanbul da o kadar önemli bir şehirdir. İstanbul deyince Türkiye akla gelir. İstanbul deyince Diyarbakır akla gelir. İstanbul deyince Siirt, Elazığ, Malatya akla gelir. Diyarbakır deyince Edirne, Hatay, Antalya, Sinop, Zonguldak Kastamonu, 80 vilayet akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakır doğumlu kardeşimiz İstanbul'da yaşıyor, dünya şehri İstanbul'da oturuyor” dedi.

​Yıldırım, 23 Haziran seçimleri için destek istemeye geldiğini ifade ederek, “Biliyorsunuz 31 Mart'ta Türkiye'de bir seçim oldu. Muhtarlar, il genel meclis üyeleri, büyükşehir meclis üyeleri, belediye başkanları seçildi.Gelecek 5 yıl için yerel yöneticiler seçildi. Bütün seçimler bitti ama bir seçim bitmedi, bu da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimidir. Niye bitmediğini siz biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Ramazan bayramını kutladık, inşallah 2 ay 10 gün sonra kurban bayramını da kutlayacağız. Arada bir bayram daha var, İstanbul bayramı var. İstanbul Bayramı'na hazır mısınız? Diyarbakırlı hemşerilerim İstanbul'da 23 Haziran'da yeni bir zafere imza atacak mıyız? Diyarbakır'a, size geldim, desteğinizi istemeye geldim. Diyarbakır her zaman bizim yanımızda oldu, inşallah bu sefer de yanımızda olacaktır” diye konuştu.

Atatürk’ün ilk meclisi topladığında Kürdistan ve Lazistan milletvekillerini de davet ettiğini hatırlatan Yıldırım, konuşmasında PKK’dan söz ederken, örgüt yandaşlarının telaffuz şekliyle ‘Pe Ke Ke’ demesi dikkat çekti.

Yıldırım konuşmasının sonunda, bayram için Diyarbakır’a gelenlerin İstanbul’a dönmesi çağrısı yaparak, ”Beni Binali Yıldırım yapan şehir İstanbul için huzurlarınızdayım. İstanbul'a vefa borcumu ödemek için geldim. 23 Haziran’a hazır mıyız?Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşerilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli çünkü Diyarbakırlılar, İstanbul'un size ihtiyacı var. İstanbul'da buluşuyor muyuz?23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz?” dedi.

Yıldırım konuşmasının ardından esnafları ziyaret etmek üzere Sur ilçesine geçti.

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