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Binali Yıldırım: İstanbullunun hakkını, İstanbulluya vereceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:09 | Son Güncelleme

AK Parti  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa, Paşa Köşkü’nde düzenlenen ‘Balkan Göçmenleri ile Buluşma’ programına katıldı.

Ümit UZUN-Harun UYANIK(DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa, Paşa Köşkü’nde düzenlenen ‘Balkan Göçmenleri ile Buluşma’ programına katıldı.

Burada konuşan Binali Yıldırım, İstanbullulara belediye başkanı olmaya niyet ettiğini belirterek, “Bu şehre, bu şehirde yaşayan tüm kardeşlerimize belediye başkanlığı yapmak üzere yola çıktık. Sizlerin desteği ile eğer bu sorumluluğu alırsak, İstanbul’a hizmet ederken yine birlikte çalışacağız” dedi.

“KELLE GİDER, SÖZ YERİNE GELİR”

Arnavutların ‘sözüm söz’ anlamına gelen ‘besa bes’ sözüne vurgu yapan Yıldırım, "Arnavutların bir sözü var. Besa bes. Sözüm söz. Bu söz büyük bir yemindir. Çekten senetten daha önemlidir. Bir kişi '‘besa bes' dediğinde kelle gider ama söz yerine gelir. Ben de size besa bes diyorum. Yıldırım sözü veriyorum. İstanbul’u huzur içinde ortak akılla ve gönül belediyeciliği anlayışıyla yöneteceğiz” diye konuştu.

“İSTANBULLUNUN HAKKINI, İSTANBULLUYA VERECEĞİZ”

Herkese eşit şekilde hizmet götüreceklerini söyleyen Yıldırım, "Dil, inanç, etnik köken ayrımı gözetmeden, herkese eşit şekilde hizmet götüreceğiz. Objektif olacağız, şeffaf olacağız. Tabii harcamalarda da israftan kaçınacağız. Hizmet verirken mahalleleri, sokakları birbirinden ayrı tutmayacağız. Efendim, 'filanca partiye daha çok oy çıktı, biz oraya az hizmet götürelim' gibi bir anlayış bizde hiç yok. Olmadı, bundan sonra da olmaz. Benim bir prensibim vardır. Hizmette siyaset olmaz. Hizmet insan içindir. Nerede bir insan varsa hizmet onun ayağına mutlaka gitmelidir. Sizden, bizden, o partiden, bu partiden ayrımı çağ dışı bir ayrımdır. İstanbullunun hakkını, İstanbulluya vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“GAZİOSMANPAŞA’YA METRO GELECEK”

Önümüzdeki yıl sonunda Gaziosmanpaşa metrosunun açılacağını belirten Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun. Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutpaşa hattı, Gaziosmanpaşa’dan geliyor. Dolayısıyla toplu ulaşım konusunda ciddi bir ferahlama olacak. Bu hat yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 19 istasyonu var. Ayrıca Kazım Karabekir’de kurulacak aktarma merkeziyle diğer ulaşım türlerine de entegrasyon sağlanmış olacak” dedi.

Konuşmasının ardından kendisine Balkan Türklerinin yöresel şapkası takılan Binali Yıldırım, kendisini dinleyenlerle birlikte müzik eşliğinde yöresel oyun oynadı.

(FOTOĞRAF)

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