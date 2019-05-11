Binali Yıldırım: “İstanbul’u da dünyanın gıptayla bakacağı bir şehir haline getireceğiz”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Bu şehir bizim evimiz, bizim işimiz, İstanbul bizim geleceğimiz. İnşallah Türkiye’yi nereden nerelere getirdiysek, İstanbul’u da dünyanın gıptayla bakacağı bir şehir haline getireceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen Kayserililer Geleneksel iftar programına katılarak İstanbul’da yaşayan Kayserili vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftara Binali Yıldırım’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte STK temsilcileri de yer aldı. Ezanın okunmasıyla birlikte Kayserili vatandaşlar protokol üyeleriyle birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“İstanbul’u da dünyanın gıptayla bakacağı bir şehir haline getireceğiz”

İftar programında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Uzun yıllardan beri siyasetteyiz. Bakanlar Kurulunda beraber çalıştık. Mecliste beraber çalıştık. Ülkemiz ve milletimiz için güzel işleri yaptım ve bugünlere geldim. Aslında bu adaylık süreci 31 Marttan önce başladı. 31 Mart’ta Türkiye’de seçimler yapıldı. Her yerde seçim bitti. İstanbul’da seçimin kavgası bitmedi. 6 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. İstanbul gibi 15 milyonun yaşadığı bir dünya şehri, başlı başına bir memleket seçimi yenileniyor. Niye yenileniyor? Mübarek günlerde, mübarek dakikalarda bunlarla sizleri meşgul edecek değilim. Bunları önümüzdeki günlerde kamuoyu geniş geniş duyacak. Fakat bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Avustralya’da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 2 yıl sonra yanlış oldu dediler iptal edildi. Belçika’da bir şehirde ekim ayında seçim yapıldı. Şaibe oldu, yanlış oldu diye iptal ettiler. Oradaki ülkelerin bugün ardı ardına açıklama yarışına girenlerin bugün gıkı çıkmıyor. İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler, bunca şaibeler, sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen iptal edilince ardı ardına bu dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor. Demokrasi, hukuk devletimiz bunu not ettik. Kardeşim siz neyi not ederseniz edin. İstanbul’un notu önemlidir. İstanbullu kararını 23 Haziran’da verecektir. Hazır mısınız, hak yerini bulacak mı, bu yanlış düzelecek mi? bugün sizlerle bu mübarek günü iftar saatini birlikte geçirmek benim için büyük bir bahtiyarlık. Başka bir programımız vardı, fakat buraya geleceksin dedi, tereddüt etmeden baş üstüne dedik geldik. Sizlerle müşerref olmak buluşma tanışma fırsatı verdi. Esenler bizim yüz akımız. Siz belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’yu rekor bir oyla tekrar seçtiniz, Allah sizden razı olsun. Bana dün dedi ki, biz Esenlerle seçim yaptık ama sizin oylarınız eksik kaldı 23 Haziran’da bu eksiği tamamlayacağız. Herhalde Kayserililere güvenerek söyledi. Siz esnafsızınız, piyasayı bilirsiniz, piyasada yüzde 70 uyar mı size. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bu şehir bizim evimiz, bizim işimiz, İstanbul bizim geleceğimiz. İnşallah Türkiye’yi nereden nerelere getirdiysek, İstanbul’u da dünyanın gıptayla bakacağı bir şehir haline getireceğiz. Bunu yapacağımızı biliyorsunuz. Avrasya Tüneline, Marmaray’a, hızlı trene, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne dünyanın en büyük havalimanına baktığımız zaman bu büyük projelerde imzası olan insanlar İstanbul’a çok daha güzel işleri yapacaktır” dedi.

Program sonunda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve beraberindekiler buradan ayrıldı.

