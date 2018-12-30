BİNALİ YILDIRIM:  İSTANBUL'U DİNLEYECEĞİZ GÖZÜMÜZ KAPALI DEĞİL AÇIK DİNLEYECEĞİZ

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

"AK Parti'deki bayrak yarışı farklıdır, bayrağı alan daha hızlı koşar, bayrağı verende ondan daha hızlı koşar. Bayrağı illa ben taşıyacağım diye yarışmak değildir."

"AK Parti kadrolarını doğru insanı seçme konusunda en iyi sisteme sahip partidir. Bir Ak Partiliye görev verildiyse diğerlerinin yetersiz olduğundan değildir, onları yeni görevler beklediği içindir."

"Gece gündüz demeden her kapıyı çalacağız, her insanla mümkünse kucaklaşacağız. Daha çok konuşmaktan ziyade dinleyeceğiz, İstanbul'u dinleyeceğiz. Gözümüz kapalı değil, kulağımız kapalı değil, açık dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü işiten kulağı olacağız."

Haber: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 'İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım toplantıda konuştu. Yıldırım, "Evimizde ailemizle eşimizle dostumuzla bir arada olacakken heyecanla hevesle buraya gelmemizi sağlayan duyu nedir. İşte Ak Parti farkı burada, bir başka parti böyle bir partiyi 25 yıldırı ne kadar çok iş yaptık diye bir böbürlendirme toplantısına dönüştürür. Bizim için böyle bir şey olmaz. İşimiz bunları yapmaktı. Bir insan işini yaptığı için böbürlenebilir mi? Bizim derdimiz başka, bundan sonra ne kadar çok iş yapacağız diye konuşmak daha çok nasıl hizmet diye üretiriz diye kafa yormak için buradayız. AK Parti'yi milletin gönüllerine yerleştiren ruh budur. 27 Mart 1994 ruhudur bu. O gün İstanbullu Türk milletinin eşi bulunmaz feraseti ülkemizin kaderini değiştirdi. Kirli havadan çöp dağlarından akmayan sulardan rüşvetten, ikinci sınıf muameleden bıkıp, İstanbul'da işi ehline vermeye karar verdi. O gün tarihin akışı değişti. O gün İstanbul kendisine belediye başkanı seçmedi. O gün Türkiye kendisine bir lider seçti. Liderimizin öncülüğünden hepimiz kenetlendik. Aynı davaya baş koyanlar olarak çalıştık. Evimizden çok parti merkezinde, sahada, işimizin başında vakit geçirdik. Çocuğumuzdan çok yol arkadaşlarımızla beraber olduk, ekmeğimizi suyumuz onlarla paylaştık. Bugün ne mutlu ki koskoca aile olarak buradayız" dedi.