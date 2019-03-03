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BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL'U HAVADAN İNCELEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 18:59 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar İlçe programı dönüşü, İstanbul'u havadan inceledi.

Haber- Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar İlçe programı dönüşü, İstanbul'u havadan inceledi.
Büyükada'da Ak Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Anadolu Kulüp'te kanaat önderleri ile buluştuktan sonra Büyükada'dan ayrıldı. Helikopter ile Büyükada'dan ayrılan Binali Yıldırım, havadan İstanbul'u inceledi.

Görüntü dökümü
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-Binali Yıldırım'ın helikopterdeki görüntüsü

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