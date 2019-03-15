Binali Yıldırım: İstanbul’un çöpleri ayrıştıkça öğrencilerimiz kazanacak

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Sıfır atık projesi kapsamında İstanbul genelinde bir altyapı kuracağız. İnsanlar atıklarını evlerinde ayrıştıracak. O atıklardan gelir elde edeceğiz. Buradan elde edilecek geliri öğrencilerimizin biletlerine indirim olarak yansıtacağız. İstanbullular çöplerini evlerinde ayrıştırdıkça öğrencilerimiz toplu taşımayı daha da indirimli kullanabilecek” dedi.

Özel bir televizyon kanalının canlı yayınında seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “İstanbullular ile buluşmaya devam ediyoruz ve karar vermeleri için elimizden geldiğince projelerimizi anlatmaya devam ediyoruz. İstanbulluların vereceği karar en güzel karar olacaktır. Karar ne olursa oluşun başımızın üzerinde yeri var. Sabah erkenden başlayıp geç saatlere kadar çalışıyoruz. Kendimizi hiç yorgun hissetmiyoruz. Pozitif bir ortam, elektrik var. Bu nedenle hem fiziki hem de zihnen yorgunluk kalmıyor. İnsanların enerjisi ile bizim enerjimiz bir sinerjiye dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.