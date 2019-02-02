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Binali Yıldırım: İstanbul'un çözülemeyecek bir sorunu yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 12:46 | Son Güncelleme

 TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, deri sanayicileri ile Tuzla Deri İş Sanayi'de düzenlen kahvaltıda bir araya geldi.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul, (DHA) - TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, deri sanayicileri ile Tuzla Deri İş Sanayi'de düzenlen kahvaltıda bir araya geldi.
Programda konuşan Yıldırım, "Türkiye'de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım. İstanbul'un çözülemeyecek bir sorunu yok. Yeter ki dertleneceksin, dert edineceksin. İstanbul'u Türkiye'nin yüzüncü yılına hazırlamak bizlere nasip olacak, sizlerin yardımıyla bunu başaracağız" dedi.
Deri sanayicilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Binali Yıldırım, "Deri ürünlerine dayalı sektörün lokomotifi sizlersiniz. Burada siz hapşırsanız onlar orada grip olur. Sizlerin hem çalışma şartlarını ve imkanlarınız bakımından memnuniyetiniz çok önemli. Ben bu yetki meselesini biliyorum. Daha önce de gündeme gelmişti. Bunu da ben yaptırmıştım. 2016'da yapmıştık. Normalde yüzde bir barajı var ancak üçte bire gelmişiz 6 bin eksiğiniz var, tekrar uzatma istiyorsunuz, öyle mi? Siz uzatma istiyorsunuz biz de yaparız. Gerçi ben 18'inde bırakıyorum. Artık gece gündüz İstanbul'dayız İstanbul için daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla İstanbullularla biralara geleceğiz. Önümüzdeki hafta bu meseleyle ilgili bu girişimde bulunacağım. Bunun size sözünü veriyorum. Bir daha uzatma diye gelmeyin eksiğinizi tamamlayın" şeklinde konuştu.

"YOLLARI BÖLDÜK, MİLLETİ BİRLEŞTİRDİK"
Yıldırım, "İstanbul halkına hizmet noktasında bizim geçmişimiz yeni değildir. Ben buraya Anadolu'dan geldim. Yarım asırdan beri İstanbulluyum ama memleketimizi de unutmadım. Bizim referansımız geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. 'Cak, cuk' yok, yaparak geliyoruz. Konuşan değil, icraat yapan bir anlayışla geliyoruz. Türkiye'nin her köşesini, kendi memleketinizi, oradaki yolların 15 sene önceki halini düşünün, şimdiki halini düşünün. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Herkes şunu iyi bilsin, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere nefes aldırmadık, bundan sonra da nefes aldırmayacağız" dedi.

"AZ KONUŞUP ÇOK DİNLEYECEĞİZ"
"Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız" diyen Binali Yıldırım, "Önümüzde 60 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde biz Tuzla'da bugün burada olduğu gibi birçok yerde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Az konuşup çok dinleyeceğiz ve bu kampanyayı güzel bir şekilde tamamlayacağız. İtişmeye kakışmaya gerek yok. Kimseye laf yetiştirmeye niyetim yok" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAPTIKLARIMIN DAHA FAZLASINI İSTANBUL İÇİN YAPACAĞIM"
Bugüne kadar hedefinin millete hizmet olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Bundan sonra da Türkiye'de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım. İstanbul'un çözülemeyecek bir sorunu yok. Yeter ki dertleneceksin, dert edineceksin. İstanbul'u Türkiye'nin yüzüncü yılına hazırlamak bizlere nasip olacak, sizlerin yardımıyla bunu başaracağız" dedi.

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