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Binali Yıldırım'ın istifa edeceği tarih belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 15:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım, bütçe maratonundan sonra istifa edecek.

Binali Yıldırım'ın istifa edeceği tarih belli oldu

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanması beklenen Binali Yıldırım'ın, yarın yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceği öğrenildi.

AK Parti'de, 3 büyükşehirden Ankara ve İzmir adayları yerel seçim çalışmalarına başlarken, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor. Yıldırım'ın, TBMM Genel Kurulu'nda yarın tamamlanacak olan bütçe görüşmelerinden sonra istifa edeceği belirtildi. Yıldırım'ın, istifasını Başkanlık Divanı’nın en yaşlı üyesi Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan’a sunacağı kaydedildi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, isitifasından önce bir basın toplantısı düzenleyeceği ve hazırladığı bir yasa teklifini kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi.

Kaynak: DHA

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