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Binali Yıldırım istifa edecek mi? 'Rahatsız oldu' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2018 07:11 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday gösterileceği iddia edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, 3 Mart'a kadar istifa etmeyi düşünmediği ileri sürüldü. Yıldırım'ın ayrıca, istifa etmesi yönündeki önerilerden rahatsız olduğu iddia edildi.

Binali Yıldırım istifa edecek mi? 'Rahatsız oldu' iddiası

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulislere dayandırdığı haberine göre, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gözler AK Parti'nin İBB adayının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın adaylığının açıklanmasının bütçe görüşmeleri sonrası yapılacağı mesajını vermişti.

AK Parti kulislerinde, Yıldırım'ın adaylığının ne zaman açıklanacağından çok TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği, ederse ne zaman edeceği tartışılıyor. Partide istifa konusunda 3 farklı görüş bulunuyor. Bir görüşe göre anayasal olarak istifanın zorunlu olduğu belirtiliyor.

'ZORUNLU DEĞİL'

İkinci görüşü ise, istifanın zorunlu olmadığı, ancak etik olarak TBMM Başkanı sıfatıyla seçim kampanyası yürütülmesinin sıkıntı yaratacağını dile getirenler oluşturuyor. Özellikle TBMM Başkanı Yıldırım'ın yakın çevresinin savunduğu üçüncü görüşe göre ise, istifa zorunlu değil.

Bu görüşü savunanlar, "Seçim yasalarına göre milletvekilleri yerel seçimlerde istifa etmiyor. Anayasanın 94. maddesinde TBMM Başkanı'nın parti faaliyetlerine katılamaması düzenlenmekle birlikte Siyasi Partiler Yasası'nda, milletvekilliği adaylığıyla ilgili süreç bu hükmün dışında tutuluyor. Yerel seçimlerle ilgili doğrudan bir düzenleme olmadığı için Siyasi Partiler Yasası'nın bu hükmü kıyas yoluyla uygulanır" ifadesini kullanıyor.

3 MART'A KADAR BEKLEYECEK

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, Yıldırım da adaylığının açıklanmasından sonra istifasının zorunlu olmadığını düşünüyor. Ancak Yıldırım'ın, istifa etmeye karar verirse YSK'nin adaylıkları resmen ilan edeceği 3 Mart'a kadar bekleyebileceği kaydediliyor. Hemen istifa etmesi gerektiği yönündeki görüşlerden rahatsız olduğu kaydedilen Yıldırım'ın, bu yöndeki kulislerin artması ya da kendisine baskı kurulması durumunda seçim gününe kadar TBMM Başkanlığı'nı da sürdürebileceği konuşuluyor.

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İBB İstanbul Büyükşehir Belediye TBMM ak parti binali yıldırım

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