Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

AK Parti'nin İstanbul Belediye (İBB) başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifası ve siyasi partilerin belediye başkanı ve belediye meclis üyeliklerini belirlemesi için son haftaya girildi.
BİNALİ YILDIRIM'IN BUGÜN İSTİFA ETMESİ BEKLENİYOR
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım, 18 Şubat'ta Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.
Yıldırım'ın istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından salı günü yapılacak TBMM Genel Kurulu'nda bu dilekçe okunacak.
TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.
YENİ MECLİS BAŞKANI NE ZAMAN SEÇİLECEK?
Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçilecek.
Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.
SEÇİME KADAR MHP'Lİ CELAL ADAN
Yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan sürede, TBMM başkanvekilleri arasında en yaşlı olan MHP'li Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.
NACİ BOSTANCI İSMİ ÖNE ÇIKTI
Yıldırım’ın yerine seçilecek TBMM Başkanı için kulislerde, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı isminin öne çıktığı konuşuluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de daha önce aday çıkamayacaklarını ve AK Parti'nin aday göstereceği ismi destekleyecelerini açıklamıştı.
NACİ BOSTANCI KİMDİR?
Mehmet Naci Bostancı, 2 Ağustos 1957 tarihinde Amasya'da dünyaya geldi. Babasının adı Osman, annesinin adı Elif'tir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde tamamladı. Zaman gazetesi başta olmak üzere, “Türkiye Günlüğü, Birikim” gibi çeşitli yayınlarda çok sayıda makalesi yayınlandı. 17 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.
Bir süre ANAP eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a siyaset danışmanlığı yaptı. 1989-1991 yılları arasında “Kültür Bakanlığı Müşavirliği” görevlerinde bulundu. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı yapan Bostancı, Ağustos 2008 itibariyle Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına getirildi. 10 Mart 2011'da dekanlık görevinden istifa ederek, 12 Haziran Seçimlerinde AK Parti’den Amasya milletvekili olarak meclise girdi.
Ayrıca Bostancı; “Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri” ve “Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu” üyesidir.
Bostancı, sosyal değişme ve kimliksel dönüşüm, kitle iletişim teorileri, siyaset bilimi, siyaset tarihi, ikna kuramları, propaganda, ideoloji kuramı, kültürel dönüşüm konularında çalışmalar yapmaktadır.
Bostancı, 8 Ocak 2014 tarihinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yıl Ak Parti Grup Başkanvekili seçildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Üyeliği yapmaktadır.
İleri düzey İngilizce bilen Bostancı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
KİTAPLARI
-Kültür ve Değişme (Damla Yayınevi)
-Kadrocular (Kültür Bakanlığı)
-Toplum, Kültür ve Siyaset (Vadi Yayınları)
-Cumhuriyet’in Başlangıç Yıllarında Ekonomi ve Siyaset (Ötüken)
-Işığın Gölgesi (Ötüken) (Roman)
-Siyaset, Medya ve Ötesi (Vadi Yayınları)
-Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik (Doğan Kitap)
-Cumhuriyetimiz (Vadi Yayınları)
-Siyasetin Arka Yüzü (Alternatif)
-Hayatın Kıyısına Düşen (Alternatif) (Roman)
-Dipnot (Alternatif)
-Televizyon Dilindeki İslam (Odak yayınları)
-Siyaset Günlüğü (Ufuk kitapları)
-Portreler (Ufuk kitapları)
-Cumhuriyeti Anlamak (Timaş)
(AA)
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