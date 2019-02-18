Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.

AK Parti'nin İstanbul Belediye (İBB) başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifası ve siyasi partilerin belediye başkanı ve belediye meclis üyeliklerini belirlemesi için son haftaya girildi.

SEÇİME KADAR MHP'Lİ CELAL ADAN

Yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan sürede, TBMM başkanvekilleri arasında en yaşlı olan MHP'li Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

NACİ BOSTANCI İSMİ ÖNE ÇIKTI

Yıldırım’ın yerine seçilecek TBMM Başkanı için kulislerde, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı isminin öne çıktığı konuşuluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de daha önce aday çıkamayacaklarını ve AK Parti'nin aday göstereceği ismi destekleyecelerini açıklamıştı.

NACİ BOSTANCI KİMDİR?

Mehmet Naci Bostancı, 2 Ağustos 1957 tarihinde Amasya'da dünyaya geldi. Babasının adı Osman, annesinin adı Elif'tir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde tamamladı. Zaman gazetesi başta olmak üzere, “Türkiye Günlüğü, Birikim” gibi çeşitli yayınlarda çok sayıda makalesi yayınlandı. 17 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.

Bir süre ANAP eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a siyaset danışmanlığı yaptı. 1989-1991 yılları arasında “Kültür Bakanlığı Müşavirliği” görevlerinde bulundu. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı yapan Bostancı, Ağustos 2008 itibariyle Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına getirildi. 10 Mart 2011'da dekanlık görevinden istifa ederek, 12 Haziran Seçimlerinde AK Parti’den Amasya milletvekili olarak meclise girdi.