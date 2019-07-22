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Binali Yıldırım: İzmir bizim gönlümüzdedir

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez geldiği İzmir'de, partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez geldiği İzmir'de, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldırım, "Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir. İzmir bizim gönlümüzdedir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olan, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlar yapmak için uçakla İzmir'e geldi. Yıldırım'ı karşılamak için gelen çok sayıda kişi, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Adnan Menderes Havalimanı'na, polis kontrol noktalarında üst aramaları yapılarak, alındı. Kalabalığa parti bayrağı, Türk bayrağı ve şapka dağıtıldı. Nohutlu pilav ve ayran ikram edildi. Havalimanına, üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı', 'İzmir senin uğurun, sen İzmir'in gururusun', 'Herkes konuşur Binali kanka yapar' yazılı pankart ve dövizler asıldı. Binali Yıldırım, 'AK gençlik seninle gurur duyuyor' sloganları ile karşılandı. Kurulan kürsüye çıkan Binali Yıldırım, konuşmasına, "Sizleri özlemişim" diyerek, başladı. Seçimlerden dolayı düzenlenen mitinglerle çok vakit geçirdiklerini kaydeden Yıldırım, "Sizleri çok yorduk, ayrı kaldık. Hasretimiz bugün bitti ve bugün yine beraberiz" dedi. Yıldırım, İzmir'in gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir. İzmir bizim gönlümüzdedir. Bugün aylar sonra İzmir'e geldik. İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye çok teşekkür ediyorum, kendisine başarılar diliyorum. Ondan önce görev yapan il başkanlarımıza, görevi Kerem Ali Sürekli'ye devreden Aydın Şengül başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. İzmir'de geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapan AK Partili isimlere de tek tek teşekkür eden Binali Yıldırım, şunları söyledi: "İzmir'e hizmetimiz devam edecek. Kınık'ta hemşehrilerimizle biraraya geleceğiz. Genel başkanımızın liderliğinde inşallah bundan sonra seçimsiz dört yıl boyunca, birlikte İzmir'i geliştireceğiz. Türkiye'nin kalkınması için, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi için, büyümesi için, adalet için, huzur ve güvenlik için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da partililere seslenerek, "Meydanları dolduran bu coşkulu teşkilat mensupları, akbaba gibi bu partinin bir şekilde tökezlemesini bekleyenlere buradan güzel bir yanıt veriyor" dedi. Konuşmaların ardından Yıldırım, İzmir milletvekilleri ve İl Başkanı Sürekli ile birlikte partilileri selamladı. Yıldırım, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na hareket etti.

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