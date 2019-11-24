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Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN PAKDEMİRLİ FİDAN DİKTİ İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Torbalı'da, kentteki 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi töreni düzenlendi.

BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN PAKDEMİRLİ FİDAN DİKTİ
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Torbalı'da, kentteki 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi töreni düzenlendi. Törene AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Fidan dikme etkinliğinde konuşan Binali Yıldırım, "Binlerce fidanı suyla toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız. 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı'mızın dirayetleriyle katılımıyla Tarım ve Orman Bakanı'mız ve ekibinin Türkiye çapında başlattığı fidan dikim kampanyası bir dünya rekoruydu. Biz bugün de bakanımızın katılımıyla Öğretmenler Günü'ne anlam katabilmek için İzmir'de bir araya geldik" dedi.
BAKAN PAKDEMİRLİ: 1 MİLYONUN ÜZERİNDE FİDAN DİKMİŞ OLACAĞIZ
Ülke genelinde 11 Kasım'da, 7'den 77'ye herkesin 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise "Tüm milletimiz bu rekora ortak oldu ve nesiller boyu rahmet olacak hizmetlerimiz tescillenmiş oldu. Türkiye, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Son 10 yılda orman varlığımızı yüzde 12 artırdık ve 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın tam 1,5 mislini son 17 yılda yaptık. 2002'de 75 milyon fidan üretirken, senelik 300 milyon fidan üretmeye başladık" diye konuştu.
2002'de Türkiye'nin 4'te 1'inin ormanlık alanken, bugün 3'te 1'inin ormanlık olduğunu belirten Pakdemirli, "Toplam ormanlık alanımızı 1,8 milyar hektar artırmış olduk. İnşallah sizlerin de desteği ile beraber çok önemli bir hedefimiz var. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikme hedefimiz var. 2023 yılı itibarıyla 7 milyar fidana ulaşmayı hedefliyoruz. 11 Kasım'da birlikte yapmış olduğumuz 11 milyon fidan dikiminde, tüm Türkiye'yi kara ve deniz sınırlarına çevirecek olsaydık çepeçevre tüm Türkiye'nin etrafını ağaçlarla çevirmiş oldunuz. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda o gün diktiğimiz 11 milyon fidan, 16 bin futbol sahası demek. Şubat ayına kadar bu alanda 1 milyonun üzerinde fidan dikmiş olacağız" dedi.
Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve Bakan Pakdemirli, birlikte fidan dikti. Öğrenciler de alanda yeni fidanlar dikti.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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