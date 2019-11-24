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Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 18:14 | Son Güncelleme

'ANADOLU DESTANI' DEFİLESİNİ İZLEDİLER AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programının ardından Konak'ta bulunan Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

'ANADOLU DESTANI' DEFİLESİNİ İZLEDİLER
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programının ardından Konak'ta bulunan Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Yıldırım çifti, burada Ege Bölgesi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden oluşan 'Anadolu Destanı' isimli defileyi izledi. Enstitüde hazırlanan kostümler, davetliler tarafından beğeniyle izlendi. Burada konuşma yapan Binali Yıldırım, Olgunlaşma Enstitüsü'nün önemine dikkat çekerek, "Medeniyetimizi sizler gibi beceri sahibi kardeşlerimiz sayesinde ihya etmeyi başarıyoruz. Burası, giyimin sanata dönüştüren yerdir. Geleneksel el sanatlarını günümüz algısına hitap edecek şekilde yeniden yaratan kuruluştur. Milli kimliğimin korunmasında kadınlarımızın önemini keşfeden burada, söz değil eser konuşur. Eserlerinizi halkımıza sunuyor ve kadınlarımıza örnek oluyorsunuz" dedi.
'SANATIN EKONOMİSİNİ YAPAN İNSANLAR YETİŞTİRİYORSUNUZ'
Türk kültürünü bilmeyenlerin Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldiklerinde karşılaştıkları atmosfer sayesinde ülkenin tüm değerlerini anlayacağını belirten Yıldırım, "Ülkemizi zaman zaman yurt dışında da başarı ile temsil ediyorsunuz. Kültürümüzü, medeniyetimizi en güzel şekilde yansıtıyor; Türk modası, Türk zevki ve nakışlarını bütün dünyaya sunuyorsunuz. Eserlerinizde bize ait ne varsa hepsini gururla yaşatıyorsunuz" diye konuştu.
Burada unutulmaya yüz tutan el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarıldığını belirten Binali Yıldırım, "Nitelikli istihdama da katkı salıyorsunuz. İlgi duyan vatandaşlar fotoğrafçılık ve grafik alanlarında ad eğitimler veriyorsunuz. Sanatın ekonomisini yapan insanlar yetiştirerek faydalı güzel işlere imza atıyorsunuz" dedi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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