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Binali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 18:46 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA  TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Kadıköy-Taksim dolmuş durağını ziyaret etti.

Binali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandı

İstanbul DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Kadıköy-Taksim dolmuş durağını ziyaret etti. Dolmuş esnafıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çevrede bulunanların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım daha sonra Kadıköy-Taksim dolmuşunun direksiyonuna geçti ve dolmuşu bir müddet kullandı.
Ardından Kadıköy Çarşı'da esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneğini de ziyaret etti.

Binali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandıBinali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandıBinali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandıBinali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandı

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