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Binali Yıldırım: Kadın adaya parmak sallayan değil, kadınları baş tacı yapan başkanı seçeceksiniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 21:01 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.  Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşa hitap eden Yıldırım, “Ekip olarak, 15 milyon İstanbulluya hizmet için bu yola çıktık.

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşa hitap eden Yıldırım, “Ekip olarak, 15 milyon İstanbulluya hizmet için bu yola çıktık. Bu yola baş koyduk. Güvenimiz İstanbul halkına tamdır. Pazar günü bu seçim gerçekleşecek. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla İstanbul'un geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Kadın adaya parmak sallayan değil, kadınları baş tacı yapan başkanı İstanbul'a seçeceksiniz" dedi.

SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI
Seçimlere iki gün kaldığını hatırlatan Binali Yıldırım, “Mutlaka Pazar günü sandığa gidelim. Gün birlik olma günüdür, gün beraber olma günüdür, gün kardeşlik günüdür. Bizim bu ülke için iyilik düşünmeyenlerle, bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara işimiz olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir." diye konuştu.
Konuşmasının ardından Binali Yıldırım, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

(FOTOĞRAF)

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