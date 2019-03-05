Binalı Yıldırım, kadın seçmenlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 2002 yılında kadınların iş hayatına katılımının yüzde 20 olduğunu belirterek, ''16 yıl sonra bu sayı yüzde 35'e çıktı. Bir ilerleme var ama yetmez, daha da artması lazım.'' dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla Cami Mahallesi İrtibat Bürosu'nda kadın seçmenlerle bir araya geldi.

İnsanları bir arada tutan, bir ve bütün olmayı sağlayanların kadınlar olduğunu belirten Yıldırım, ''Hepimiz, bütün insanlar sizin eseriniz. Onun için sizlerle çok ama çok gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun değerli hanımefendiler.'' diye konuştu.

Binali Yıldırım, 16 yıllık AK Parti iktidarında başarının arkasında hep kadınların olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Her seçimde siz, o seçimin gizli kahramanları oldunuz. Kapılar çaldınız, gönüllere girdiniz, bu davayı anlattınız. Şimdi de aynısını yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İstanbul'da 261 kadın meclis üyesi adayımız var. Bizim usulümüz belli. Üçte biri kadın olacak, üçte biri genç olacak, üçte biri erkek olacak. Kadınla erkeklerin nüfusu aynı. 82 milyonun yarısı kadın, yarısı erkek ama kadınların iş hayatında, siyasette sayıları maalesef istediğimiz düzeyde değil. 2002'de kadınların iş hayatına katılımı yüzde 20'ydi, 16 yıl sonra bu sayı yüzde 35'e çıktı. Bir ilerleme var ama yetmez, daha da artması lazım.''