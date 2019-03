Binalı Yıldırım, kadın seçmenlerle bir araya geldi

''Her seçimde siz, o seçimin gizli kahramanları oldunuz. Kapılar çaldınız, gönüllere girdiniz, bu davayı anlattınız. Şimdi de aynısını yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İstanbul'da 261 kadın meclis üyesi adayımız var. Bizim usulümüz belli. Üçte biri kadın olacak, üçte biri genç olacak, üçte biri erkek olacak. Kadınla erkeklerin nüfusu aynı. 82 milyonun yarısı kadın, yarısı erkek ama kadınların iş hayatında, siyasette sayıları maalesef istediğimiz düzeyde değil. 2002'de kadınların iş hayatına katılımı yüzde 20'ydi, 16 yıl sonra bu sayı yüzde 35'e çıktı. Bir ilerleme var ama yetmez, daha da artması lazım.''

Her şeyin daha güzel olacağını vurgulayan Yıldırım, ''Kadın elinin değdiği her işte güzellik vardır. 'Her başarılı erkeğin yanında bir güçlü kadın vardır' derler. Başbakan, meclis başkanı, belediye başkanı, bakan olabilirsiniz ama size bakan bir bakan vardır, o da burada. Onun için kadın-erkek el ele vererek ülkemizi daha güzel günlere birlikte taşıyacağız.'' ifadelerini kullandı.

- ''Eskiden olmayan okula tayin yapılıyordu''

Binali Yıldırım, İstanbul'da çalışan kadınların en önemli ihtiyaçlarından birisinin kreş olduğunu ve ilk işlerinin bütün ilçelerde kreş ihtiyacını karşılamak olacağını söyledi.

İstanbul'da ikili öğretimle ilgili en az 500 tane okul yapılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

''İstanbul'daki problem maalesef her boş bulunan yere bir bina dikmişler. Şimdi okul arazilerini araştırıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde İstanbul'un her tarafında tekli öğretime geçerek bu işi halledeceğiz. Bakın durum o kadar kötü değil. 1976'da Semiha Hanım eş durumundan, evlilikten dolayı İstanbul'a tayini yapıldı. Bir okula tayin ettiler, Kirazlı Demirkapı İlkokulu. Aradık, taradık günlerce, öyle bir okul yok. Tayinde tayinin adı yazıyor ama okul yok. 'Nerede?' dedik kimse bilmiyor, kayıtlarda çıkmıyor. Sonra dediler ki 'Bu yapılacak olan okulun adı'. Eskiden olmayan okula tayip yapılıyordu. Şimdi elhamdülillah okullarımız var ama tekli eğitime geçişten bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Şu anda İstanbul benzeri 6-7 ilimizde bu sorun var. Diğerlerinde zaten geçildi. Birçok ilimizde öğretmen başına, daha doğrusu sınıftaki öğrenci sayısı 23'ün altına düştü. İstanbul'da da inşallah bu meseleyi halledeceğiz. Tuzla'da 4 tane kalmış. 4 okul yaptığımızda Tuzla geçiyor. 2'sine başlanmış, diğer ikisini de yeni dönemde hep beraber halledeceğiz.''

Konuşmaların ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrencisi otizmli Rabia Aytek, gitarıyla "Dombra" şarkısını seslendirdi. Aytek'e toplantıya katılanlar da eşlik etti.

Toplantıya Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurhan Erdem, MHP Tuzla Kadın Kolları Başkanı Demet Gültürk ve çok sayıda kişi katıldı.