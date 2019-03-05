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Binalı Yıldırım, kadın seçmenlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 20:35 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - ''2002'de kadınların iş hayatına katılımı yüzde 20'ydi, 16 yıl sonra bu sayı yüzde 35'e çıktı. Bir ilerleme var ama yetmez, daha da artması lazım'' - ''Kalan 25 günü çok daha verimli bir şekilde değerlendireceğiz. Kadın elinin değmediği şehir, oyasız tülbente benzer. Onun için sizin elinizin mutlaka değmesi lazım''

Binalı Yıldırım, kadın seçmenlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 2002 yılında kadınların iş hayatına katılımının yüzde 20 olduğunu belirterek, ''16 yıl sonra bu sayı yüzde 35'e çıktı. Bir ilerleme var ama yetmez, daha da artması lazım.'' dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla Cami Mahallesi İrtibat Bürosu'nda kadın seçmenlerle bir araya geldi.

İnsanları bir arada tutan, bir ve bütün olmayı sağlayanların kadınlar olduğunu belirten Yıldırım, ''Hepimiz, bütün insanlar sizin eseriniz. Onun için sizlerle çok ama çok gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun değerli hanımefendiler.'' diye konuştu.

Binali Yıldırım, 16 yıllık AK Parti iktidarında başarının arkasında hep kadınların olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Her seçimde siz, o seçimin gizli kahramanları oldunuz. Kapılar çaldınız, gönüllere girdiniz, bu davayı anlattınız. Şimdi de aynısını yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İstanbul'da 261 kadın meclis üyesi adayımız var. Bizim usulümüz belli. Üçte biri kadın olacak, üçte biri genç olacak, üçte biri erkek olacak. Kadınla erkeklerin nüfusu aynı. 82 milyonun yarısı kadın, yarısı erkek ama kadınların iş hayatında, siyasette sayıları maalesef istediğimiz düzeyde değil. 2002'de kadınların iş hayatına katılımı yüzde 20'ydi, 16 yıl sonra bu sayı yüzde 35'e çıktı. Bir ilerleme var ama yetmez, daha da artması lazım.''

- ''Tuzla'da çok büyük bir başarıya imza atacağız''

Cumhur İttifakı'nın tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan, birliğin, dirliğin, kardeşliğin daim olması için gece gündüz çalışmak demek olduğunu ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bunun için 31 Mart çok önemli. Kimin kiminle kol kola gittiğine aman dikkat edelim. Ülkenin bekası, istiklali, kardeşliği için bu yola Cumhur İttifakı olarak çıktık. Tuzla'da Cumhur İttifakı adayımız Şadı Yazıcı, İstanbul'da Binali Yıldırım. İnşallah sizlerin desteğiyle, hanımların desteğiyle Tuzla'da çok büyük bir başarıya imza atacağız. Bu heyecanı, bu isteği sizlerde görüyorum. Kalan 25 günü çok daha verimli bir şekilde değerlendireceğiz. Kadın elinin değmediği şehir, oyasız tülbente benzer. Onun için sizin elinizin mutlaka değmesi lazım. Kadınlarımızın yeni dönemde şehrin yönetiminde, sosyal hayatta, kültürel hayatta, iş hayatında daha fazla olmaları için sonuna kadar destek vereceğiz. Kararları kadınlarımızla beraber vereceğiz. Onun için Tuzla'dan birinci meclis üyesini kadın olarak belirledik.''

Her şeyin daha güzel olacağını vurgulayan Yıldırım, ''Kadın elinin değdiği her işte güzellik vardır. 'Her başarılı erkeğin yanında bir güçlü kadın vardır' derler. Başbakan, meclis başkanı, belediye başkanı, bakan olabilirsiniz ama size bakan bir bakan vardır, o da burada. Onun için kadın-erkek el ele vererek ülkemizi daha güzel günlere birlikte taşıyacağız.'' ifadelerini kullandı.

- ''Eskiden olmayan okula tayin yapılıyordu''

Binali Yıldırım, İstanbul'da çalışan kadınların en önemli ihtiyaçlarından birisinin kreş olduğunu ve ilk işlerinin bütün ilçelerde kreş ihtiyacını karşılamak olacağını söyledi.

İstanbul'da ikili öğretimle ilgili en az 500 tane okul yapılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

''İstanbul'daki problem maalesef her boş bulunan yere bir bina dikmişler. Şimdi okul arazilerini araştırıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde İstanbul'un her tarafında tekli öğretime geçerek bu işi halledeceğiz. Bakın durum o kadar kötü değil. 1976'da Semiha Hanım eş durumundan, evlilikten dolayı İstanbul'a tayini yapıldı. Bir okula tayin ettiler, Kirazlı Demirkapı İlkokulu. Aradık, taradık günlerce, öyle bir okul yok. Tayinde tayinin adı yazıyor ama okul yok. 'Nerede?' dedik kimse bilmiyor, kayıtlarda çıkmıyor. Sonra dediler ki 'Bu yapılacak olan okulun adı'. Eskiden olmayan okula tayip yapılıyordu. Şimdi elhamdülillah okullarımız var ama tekli eğitime geçişten bahsediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Şu anda İstanbul benzeri 6-7 ilimizde bu sorun var. Diğerlerinde zaten geçildi. Birçok ilimizde öğretmen başına, daha doğrusu sınıftaki öğrenci sayısı 23'ün altına düştü. İstanbul'da da inşallah bu meseleyi halledeceğiz. Tuzla'da 4 tane kalmış. 4 okul yaptığımızda Tuzla geçiyor. 2'sine başlanmış, diğer ikisini de yeni dönemde hep beraber halledeceğiz.''

Konuşmaların ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrencisi otizmli Rabia Aytek, gitarıyla "Dombra" şarkısını seslendirdi. Aytek'e toplantıya katılanlar da eşlik etti.

Toplantıya Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurhan Erdem, MHP Tuzla Kadın Kolları Başkanı Demet Gültürk ve çok sayıda kişi katıldı.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır Kadın seçmenler seçim çalışmaları

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