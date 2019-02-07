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Binali Yıldırım, kanser hastası çocuklarla ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 19:56 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisini ziyaret etti.TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Onkoloji Servisini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisini ziyaret etti.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Onkoloji Servisini ziyaret etti. Akşam saatlerinde gerçekleşen ziyarette Binali Yıldırım kanser hastası çocuklarla zaman geçirdi. Yıldırım ayrıca doğum günü olan bir hasta çocuğun da doğum günü kutlamasına katıldı.

“Kanser alt edeceğimiz bir hastalık şekline dönüştü”
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Dünya Kanser Haftası nedeniyle gerçekleştirilen ziyaret ve kanser hastalığı hakkında konuşan Binali Yıldırım, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kanser hastalığına karşı başarılı tedaviler uyguladığını söyledi. Hastane başhekimi ve doktorlarını tebrik eden Yıldırım, gelişen teknoloji ile kanserin alt edilen bir hastalık olduğunu söyledi. Kanserle ilgili uyarılarda da bulunan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım şöyle konuştu:
“Küçük yavrularımızı ziyaret ettik. Amansız hastalıklı oldukları halde gayet yüksek bir moral içerisindeler. Hatta biraz önce arkadaşlarının birinin doğum günü vardı. Onun doğum gününü kutladılar. Biz de katıldık kendilerine. Kanser, kalp-damar hastalıklarından sonra en fazla ülkemizi, insanlarımızı tehdit eden bir hastalık türü. Tabi tedavisi yapılabiliyor, teknoloji gelişti, tıbbi imkanlar gelişti. Fakat tedavide başarı, tanıda erken olmasına bağlı. Erken tanı tedavide hem başarıyı artırıyor hem de hastanın sağlığa kavuşmasına vesile oluyor. Özellikle çocuklarla lösemi, lenfoma, kemik tümörü gibi vakalar görülüyor. Bunların tedavileri şuanda burada başarı ile yapılıyor. Daha büyüklerde karaciğer kanseri, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri gibi vakalar var. Doktorların verdikleri bilgilere göre bugün dünyada 8-12 milyon arası kanserden vefat eden insan var. Burada dikkat etmemiz gereken konu, kansere yakalanmamak için bazı konularda, yaşam tarzımızda ve alışkanlıklarımızda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nedir bunlar? Alkol, sigara, aşırı kilo ve dengesiz beslenme. Sadece et ağırlıklı beslenme yerine sebze ağırlıklı beslenme, hareket, spor riskleri azaltan önemli konuların başında geliyor. Sinsi bir hastalık değil. Mücadele ederek bugün artık üstesinden geleceğimiz ve alt edeceğimiz bir hastalık şekline dönüştü.”
Yıldırım ayrıca Türkiye’nin sağlık alanında birçok ülkeden iyi durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

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