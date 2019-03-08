Binali Yıldırım, Karagümrük'te

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçim çalışmalarına Fatih'te devam ediyor.

Cuma namazını Fatih Camisi'nde kılan Yıldırım, namaz sonrası Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'la cami haziresindeki türbeyi ziyaret etti.

Yıldırım, daha sonra Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne gitti.

Kulüp tesislerinde taraftarlar ve altyapı sporcuları tarafından meşalelerle karşılanan Yıldırım, stadyumu gezdi.

Kulüp yöneticileri tarafından kendisine, üzerinde isminin yazılı olduğu 24 numaralı Karagümrük forması ve atkı hediye edilen Yıldırım, penaltı atışı gerçekleştirdi.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ve kulüp başkanı Süleyman Hurma da yer aldı.

