Binali Yıldırım: “Karar İstanbul için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimini iptal kararına ilişkin, “Karar İstanbulumuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun” dedi.

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve 23 Haziran’da yeniden yapılması kararının ardından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbulumuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

