Binali Yıldırım Kartal'da seçmenlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sıradan bir seçim değil 31 Mart. 31 Mart, Cumhur İttifakının İstanbul'da zafer tarihidir." dedi.

Yıldırım, AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nca bir düğün salonunda düzenlenen "Seçmen Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, seçime 8 gün kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"31 Mart'ta Kartal'da Ebubekir Taşyürek'i gönül belediyeciliği ile buluşturuyor muyuz? Ne diyoruz, Ebubekir Taşyürek, Kartal tek yürek. Bu arada beni de unutmayın. İnşallah 31 Mart'ta Kartal'da, İstanbul'da tarih yazacağız. Kartal son 10 yılda hizmette hak ettiği payı alamadı, mahrum kaldı. Sorunlar torunlara havale edildi ama artık değişim zamanı geldi. İnşallah bu 8 gün içinde gece ve gündüz demeden, daha çok eşi dostu tanıdığımızı ziyaret edeceğiz. Nihayet 31'inde Kartal'da değişimi gerçekleştireceğiz. Çok çalıştık, çok gayret ettik 'Gözünüz aydın Kartal' deme zamanı geldi."

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıldır, Türkiye'yi bir baştan bir başa eserler ve hizmetle donattıklarını vurguladı.